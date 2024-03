Kevin Hart recebe Prêmio Mark Twain de Humor Americano

Kevin Hart roubou os holofotes com sua arrogância habitual ao receber o Prêmio Mark Twain de Comédia Americana na noite de domingo, assumindo o palco iluminado com sua pirotecnia característica.

“Posso fazer xixi?” John F. em Washington. Após uma sincera homenagem de seu amigo, o comediante Dave Chappelle, o Sr. Hart disse. O presidente emérito do Kennedy Center, David M. Ele reapareceu para aceitar um busto de Mark Twain de Rubenstein.

44 anos, Sr. Hart é o 25º comediante a receber o prêmio do Kennedy Center, uma homenagem anual concedida aos melhores comediantes da comédia americana. Senhor. Hart foi acompanhado por sua esposa e quatro filhos e sorriu amplamente, mesmo enquanto derramava lágrimas durante as discussões amargamente engraçadas e as homenagens emocionantes de amigos e colegas do setor.

“Toquei em uma arena com Chris Rock e nunca tinha tocado em uma arena antes de ver você fazer isso”, disse o Sr. Chappelle disse que mesmo depois de esgotar os ingressos para as turnês, o Sr. Adaptado por Hart. Um estádio de futebol em sua cidade natal, Filadélfia. “Você me faz sonhar grande, você é mais jovem que eu – é uma pena.”