Kelly Clarkson aborda acusações de ambiente tóxico no Talk Show – Variety

Weiss Eubanks/NBC Universal

Kelly Clarkson abordou um relatório detalhando a cultura em seu talk show diurno, que incluía acusações de que “The Kelly Clarkson Show” era tóxico nos bastidores.

“É inaceitável encontrar alguém neste programa se sentindo inédito ou desrespeitado”, disse Clarkson em um comunicado. postou No instagram. “Sempre estive e continuarei comprometido em criar e manter um ambiente seguro e saudável no The Kelly Clarkson Show.”

Na sexta, Pedra rolando 11 funcionários atuais e ex-funcionários reclamaram anonimamente por estarem “sobrecarregados” e “mal pagos” no talk show de Clarkson, dizendo à revista que trabalhar no “ambiente tóxico” do programa estava “traumatizando sua saúde mental”. No relatório, o funcionário anônimo disse que Clarkson era “incrível”, mas muitos outros produtores estavam tornando suas vidas um “inferno”.

O relatório vem apenas alguns dias depois que o talk show anunciou que mudaria a produção de Los Angeles para Nova York na próxima temporada, o que significa que muitos funcionários e membros da equipe não continuarão com o programa se não estiverem interessados ​​em se mudar para o outro lado do país. A notícia da mudança do show foi relatada pela primeira vez Variedade.

De acordo com o artigo da Rolling Stone, a equipe sabia há meses que o show provavelmente mudaria, com Clarkson expressando seu desejo de se mudar para Nova York e o showrunner Alex Duda se reunindo com a equipe. programa. Mas, de acordo com o relatório, os funcionários não sabiam que a grande mudança havia sido confirmada “dois minutos antes”. VariedadeApós a publicação da matéria, Duda enviou um e-mail para a equipe.

diz um porta-voz da NBCUniversal Variedade Em um comunicado, ele disse: “Estamos comprometidos com um ambiente de trabalho seguro e respeitoso e levamos as reclamações no local de trabalho muito a sério, e afirmar o contrário é falso. Quando os problemas são relatados, eles são prontamente revisados, investigados e tratados conforme apropriado”. The Kelly Clarkson Show’ está empenhado em criar um local de trabalho seguro, respeitoso e equitativo.” Ele se esforça para promover uma cultura inclusiva e criativa.

No post de Clarkson, a apresentadora disse que estava empenhada em garantir que a equipe do programa fosse composta pelas “melhores e gentis pessoas do ramo”.

“Em meus 20 anos na indústria do entretenimento, sempre liderei com meu coração e com o que acreditava ser certo. “Eu amo minha equipe no ‘The Kelly Clarkson Show'”, disse Clarkson.

“Sempre estive e continuarei comprometido em criar e manter um ambiente seguro e saudável no ‘The Kelly Clarkson Show’. Enquanto nos preparamos para nos mudar para a Costa Leste, estou mais comprometido do que nunca em garantir que não apenas nossos equipe em movimento, mas também nossa nova equipe em NY é composta pelas melhores e mais gentis pessoas do ramo.” Eu sou. Parte dessa estrutura inclui treinamento de liderança para todos os funcionários seniores, inclusive eu. Em qualquer empresa, sempre há espaço para crescer e garantir que estamos todos no nosso melhor Especialmente quando se trata de liderança, precisamos garantir que qualquer percepção de toxicidade seja erradicada.

A postagem de Clarkson recebeu uma reação positiva dos fãs, que a agradeceram por abordar a declaração. “Eu aprecio você admitir isso e sua franqueza sobre como o show deve seguir em frente! Você é sempre um ato de classe”, comentou um.

Enquanto Clarkson estava na capa Variedade No ano passado, ele falou sobre a importância da liderança e de estabelecer um tom positivo desde o topo. Ela falou muito bem de seu grupo e gritou com outras mulheres no pior gênero de talk show tóxico em décadas. Clarkson disse que antes da temporada mais recente de seu programa, eles atrasaram o horário em 30 minutos para que ela e outros pais que trabalham no programa tivessem tempo de deixar seus filhos na escola.

“Todos na NBC são incríveis e todos querem que todos tenham sucesso”, disse Clarkson Variedade. “Ter esse tipo de unidade em seu ambiente de trabalho é realmente útil.”