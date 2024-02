Guerra Israel-Hamas: 30.000 palestinos mortos, afirma o Ministério da Saúde de Gaza

Rafah, Faixa de Gaza (AP) – As tropas israelenses abriram fogo contra os palestinos enquanto eles corriam para retirar alimentos de um comboio de ajuda humanitária na cidade de Gaza na quinta-feira, disseram testemunhas. Mais de 100 pessoas foram mortas, elevando o número de mortos ao maior desde que começou Guerra Israel-Hamas Mais de 30 mil, segundo autoridades de saúde.

As autoridades israelitas reconheceram que as tropas abriram fogo, afirmando que o fizeram depois de terem sido abordadas de forma ameaçadora pela multidão. As autoridades insistiram no anonimato para fornecer detalhes do que aconteceu, depois de os militares terem afirmado num comunicado que as vítimas foram “mortas e feridas ao serem empurradas, pisoteadas e atropeladas por camiões”.

A Cidade de Gaza e as áreas circundantes ao norte do enclave foram os primeiros alvos de Israel Ataque aéreo, marítimo e terrestreResposta iniciada Ataque do Hamas em 7 de outubro.

Embora muitos palestinianos tenham fugido da ocupação israelita do norte, acredita-se que algumas centenas de milhares de pessoas permaneçam na área, que sofreu uma devastação generalizada e esteve em grande parte isolada durante o conflito. Caminhões de alimentos chegou ao norte de Gaza Esta semana marca a primeira grande entrega de ajuda à região em um mês, disseram autoridades na quarta-feira.

A dificuldade de coordenação com os militares israelitas, as hostilidades em curso e o colapso da ordem pública tornaram quase impossível a entrega de ajuda humanitária em grande parte de Gaza, dizem grupos de ajuda. Cerca de um quarto dos 2,3 milhões de palestinos de Gaza, diz a ONU Cara morrendo de fome; Cerca de 80% fugiram de suas casas.

Kamel Abu Naheel, que está sendo tratado de um ferimento à bala no Hospital Shifa, disse que ele e outros foram ao centro de distribuição depois de ouvirem que a distribuição de alimentos ocorreria à meia-noite. “Estamos comendo forragem há dois meses”, disse ele.

Ele disse que as tropas israelenses abriram fogo contra a multidão enquanto as pessoas arrastavam caixas de farinha e produtos enlatados dos caminhões, espalhando-os e alguns escondendo-se sob os carros. Após cessar o tiroteio, as pessoas voltaram para os caminhões e os soldados abriram fogo novamente. Ele levou um tiro na perna e caiu, depois um caminhão em alta velocidade passou por cima de sua perna, disse ele.

Outra testemunha, Alaa Abu Tayya, disse que as tropas israelenses abriram fogo e um tanque disparou uma bomba.

De acordo com Fares Afana, chefe do serviço de ambulância do Hospital Kamal Advan, os médicos que chegaram ao local na quinta-feira encontraram “dezenas ou centenas” de pessoas deitadas no chão. Ele disse que não havia ambulâncias suficientes para levar todos os mortos e feridos e alguns foram levados aos hospitais em carroças puxadas por burros.

Outro homem na multidão – que forneceu apenas o seu primeiro nome, Ahmed, que está sendo tratado no hospital por ferimentos de bala no braço e na perna – disse que estava esperando há duas horas que um homem em uma carruagem puxada por cavalos fosse buscá-lo. acima. Para Shifa.

O Dr. Mohammed Salha, diretor executivo do Hospital Al-Awda, disse que a instalação recebeu 161 pacientes feridos, a maioria dos quais parecia ter sido baleada. Ele disse que apenas as cirurgias mais essenciais poderiam ser realizadas no hospital, pois os geradores de emergência estavam ficando sem combustível.

Pelo menos 104 pessoas morreram e cerca de 760 ficaram feridas, segundo o porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf al-Qitra. O Ministério da Saúde descreveu-o como um “massacre”.

Separadamente, o Ministério da Saúde disse que o número de palestinos mortos na guerra aumentou para 30.035, com 70.457 feridos. As suas estatísticas não fazem distinção entre civis e combatentes, mas dizem que dois terços dos mortos eram mulheres e crianças.

O ministério, que faz parte do governo dirigido pelo Hamas em Gaza, Mantém registros detalhados de vítimas. Os números das guerras anteriores coincidem em grande parte com os da ONU, de especialistas independentes e com os números do próprio Israel.

Um ataque do Hamas no sul de Israel que desencadeou a guerra matou 1.200 pessoas, a maioria civis, e os militantes fizeram cerca de 250 reféns. O Hamas e outros militantes ainda estão sob controle Cerca de 100 reféns Os restos mortais de outros 30, após a libertação de outros prisioneiros durante o cessar-fogo de novembro.

O crescente alarme sobre a fome em Gaza levou a apelos internacionais para outro cessar-fogo, e os Estados Unidos, o Egipto e o Qatar estão a tentar preservá-lo. Um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas e a libertação de alguns dos reféns.

Os mediadores esperam chegar a um acordo antes do início do mês sagrado muçulmano do Ramadã, em 10 de março. Mas até agora, Israel e o Hamas permanecem os mesmos. Muito público para suas demandas.

Num comunicado, o Hamas condenou o ataque de quinta-feira e disse que não permitiria que as conversações “servissem de cobertura para a continuação dos crimes do inimigo”.

Entretanto, responsáveis ​​da ONU alertaram para mais vítimas em massa se Israel cumprir a sua promessa de atacar. Uma cidade ao sul de RafahMais de metade da população de Gaza, de 2,3 milhões, procurou refúgio. Eles também dizem que o ataque em Rafah poderá acabar com a operação de ajuda remanescente.

Acredita-se que centenas de milhares de palestinos permaneceram no norte de Gaza, desafiando as ordens israelenses em outubro. 1 em cada 6 crianças com menos de 2 anos no Norte sofre de desnutrição grave e emaciação, de acordo com a ONU.

O COGAT, órgão militar israelense responsável pelos assuntos civis palestinos, disse que cerca de 50 caminhões de ajuda entraram no norte da Faixa de Gaza esta semana. Não se sabe quem prestou a assistência. Enquanto isso, alguns países recorreram a lançamentos aéreos nos últimos dias.

O Programa Alimentar Mundial afirmou no início deste mês que Suspende fornecimentos ao Norte Devido ao caos crescente, os palestinianos frustrados evacuaram um comboio à medida que este passava.

Desde o lançamento da sua ofensiva em Gaza, na sequência da ofensiva do Hamas em 7 de Outubro, Israel proibiu a entrada de alimentos, água, medicamentos e outros bens, excepto para entregas de ajuda do Egipto para o sul, na passagem de Rafah e na passagem de Kerem Shalom, em Israel. Apesar dos apelos internacionais para permitir mais ajuda, o número de camiões de abastecimento está muito abaixo das 500 chegadas diárias antes da guerra.

O COGAT disse na quarta-feira que Israel não impõe limites à quantidade de ajuda que entra. Israel e a ONU disseram que centenas de caminhões aguardavam trabalhadores humanitários no lado palestino de Kerem Shalom.

Na quarta-feira, a ONU O porta-voz Stephane Dujarric disse que os grandes camiões que entram em Gaza devem ser descarregados e carregados em veículos mais pequenos, mas não há um número suficiente deles, dizendo que Gaza não tem segurança para distribuir ajuda.

A polícia dirigida pelo Hamas em Gaza parou de proteger os comboios após os ataques israelenses.

Sehayeb relatou de Beirute e Litman de Tel Aviv, Israel.

