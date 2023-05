Fontes – Suns demite o técnico Monty Williams após 4 temporadas

ESPN3 minutos de leitura

O Nuggets venceu o Suns no jogo 6 para chegar às finais da conferência Por trás de um forte desempenho do elenco titular, o Nuggets derrotou o Suns no jogo 6 para avançar para as finais da Conferência Oeste.

O O Phoenix Suns demitiu o técnico Monty Williams, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN, na noite de sábado.

Williams teve um recorde de 194-115 em quatro temporadas com o Suns e ganhou o prêmio de Técnico do Ano da NBA na temporada passada, depois que o Phoenix venceu 64 jogos. Em 2021, ele ajudou a levar a franquia à sua primeira aparição nas finais da NBA em quase 20 anos.

Porém, o time deu um passo atrás nos playoffs ao não conseguir avançar para a segunda fase. O proprietário do New Suns, Matt Ishbia, tomou a decisão de demitir Williams dois dias depois de perder para o Denver Nuggets em seis jogos nas semifinais da Conferência Oeste.

Ishbia, que comprou a equipe em dezembro, deu uma reviravolta com a aquisição de sucesso de Kevin Durant no prazo de negociação em fevereiro. No entanto, uma torção no tornozelo deixou Durant afastado dos gramados por apenas oito jogos antes do início da pós-temporada e Chris Paul e Deandre Ayton sofreram lesões durante os playoffs.

A temporada do Suns terminou com uma derrota por 125-100 para o Nuggets, sua segunda derrota em um jogo de eliminação em tantos anos. Williams assumiu a responsabilidade pela derrota após o jogo.

“Levo para o lado pessoal, nosso time não estava pronto para jogar o maior jogo do ano”, disse Williams. “É algo de que me orgulho, e isso não aconteceu. … É algo que tenho que examinar profundamente em tudo que faço.”

O Phoenix competirá com o Toronto Raptors e o Milwaukee Bucks quando eles começarem a busca para substituir Williams, ambos entrando no verão com vagas de treinador principal.

A Associated Press contribuiu para esta história.