Jorge Santos diz que os legisladores o estão ‘intimidando’ enquanto a votação para destituí-lo fracassa

Em entrevista coletiva, Santos continuou a insistir que nunca renunciaria e acusou o relatório do Comitê de Ética da Câmara – que detalhou as alegações de fraude e violações éticas contra ele – estar incompleto e “desonestamente disperso”.

O deputado George Santos (RN.Y.), um dissidente, disse na quinta-feira que os membros da Câmara o estão “brutalizando” à medida que se aproxima uma votação para expulsá-lo do Congresso, e alertou que uma terceira tentativa de expulsá-lo pode levar à queda se for bem-sucedida. . Muitos mais legisladores estão em jogo.

“A verdade é que é teatro. É teatro para as câmeras, é teatro para os microfones, é teatro para os americanos às custas do povo americano, porque nenhum trabalho real está sendo feito. , ”Santos disse enquanto estava em frente ao Capitólio dos EUA em uma manhã fria, cercado por uma multidão de repórteres e câmeras.

O debate está marcado para começar na quinta-feira sobre uma resolução para expulsar Santos do Congresso após a divulgação de um relatório contundente do Comitê de Ética. A votação está prevista para ocorrer na sexta-feira.

Se a resolução for aprovada, Santos se tornará o sexto legislador na história dos EUA a ser expulso da Câmara depois de mais de 20 anos. Na quinta-feira, Santos lembrou que foi o primeiro parlamentar dos tempos modernos a ser expulso sem ser condenado por nenhum crime.

“Se o conselho quiser abrir um precedente diferente e me expulsar, isso seria a ruína de muitos membros desta organização”, disse Santos. “Porque isso voltará a assombrar os membros no futuro, quando meras alegações forem suficientes para destituí-los do cargo quando devidamente eleitos pelo povo de seus respectivos estados e distritos”.