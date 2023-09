ULA Atlas V NROL-107 | Complexo de Visitantes do Centro Espacial Kennedy

10 de setembro de 2023 08h47

Complexo de Lançamento Espacial 41 • Base da Força Espacial de Cabo Canaveral



Observação: o complexo de visitantes abrirá às 7h ET do dia 10 de setembro de 2023 para ver o lançamento do Atlas V NROL-107.

O estacionamento e a bilheteria abrirão às 6h45 ET.

Planeje o aumento do tráfego de e para o Centro Espacial Kennedy.

Visão inicial:

Assista ao lançamento do foguete Atlas V dos seguintes pontos de vista: