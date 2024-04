Enorme asteroide passa pela Terra com segurança: veja a foto aqui!

Atualizar! Imagem do asteroide 2013 NK4

Os astrônomos da NASA conseguiram obter imagens de radar de um grande asteróide que passou com segurança pela Terra na segunda-feira, 15 de abril de 2024. Eles capturaram uma imagem do asteróide, denominado 2013 NK4, em 13 de abril, usando o radar Goldstone, na Califórnia. NASA disse:

Ecos curtos do radar estabelecem que o NK4 2013 está girando muito lentamente e que a forma está se dividindo.

Estas observações sugerem que o asteróide 2013 NK4 é uma relação binária. Ou seja, é formado por dois corpos ou asteroides que se atraem até se tocarem, formando esse formato alongado. Se você conhece o asteróide bilobado, já vimos rochas espaciais como esta antes. Por exemplo, há 4769 Castália, descoberto em 1989. É ainda maior, com 1,4 quilômetros (0,87 milhas) de diâmetro e é classificado como um asteróide perigoso. Outro exemplo é Arrogoth, visitado pela missão New Horizons. Arrogoth parece um boneco de neve O Cinturão de Kuiper.

O maior asteróide é maior que Apophis

Asteróide 2013NK4 Cerca de 2.000 pés (610 metros) de diâmetro. Apophis, o chamado asteróide do Juízo Final, será duas vezes maior que as luas da Terra em 2029. Mas o NK4 2013 nos ultrapassou muito. Estava mais próximo de nós a 8 vezes a distância da Lua. O que há de surpreendente nisso? Pessoas com telescópios podem vê-lo voando sobre a Terra!

A aproximação mais próxima do asteróide 2013 NK4 ocorreu na segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 14h51 UTC. Mas devido à sua localização no céu, será mais fácil ver com binóculos nas noites de 16 e 17 de abril. Veja a tabela do localizador abaixo.

Órbita de Asteróide

2013 NK4 tem uma designação intimidante porque o asteróide raramente passa perto da Terra e é a maior rocha espacial. Asteroide Perigoso. No entanto, sabemos sobre o asteroide 2013 NK4 desde 2013 (daí a designação do ano em seu nome) e ele tem uma órbita bem definida. Não há absolutamente nenhum perigo para a Terra durante o seu voo.

2013 NK4 orbita o Sol a cada 378 dias. Mas a sua órbita é ligeiramente mais elíptica que a nossa. Sua órbita sai de Marte e depois mergulha entre as órbitas de Vênus e Mercúrio. O asteróide passou pelo nosso planeta a 36.909 milhas por hora (59.400 km por hora), ou 10,2 milhas por segundo (16,5 km por segundo), mais rápido que a Terra.

Use o telescópio para ver o grande asteróide

O uso de “GoTo” ou telescópios computadorizados torna a observação de um asteróide mais fácil do que nunca. Você pode ver um asteróide na ocular ou na tela de um telescópio como um ponto de luz movendo-se lentamente na frente das estrelas de fundo.

NASA estudará NK4

Os astrônomos usarão uma rocha espacial de 70 metros para sondar, de acordo com a NASA/JPL. Antena de radar DSS-14 Goldstone 13 a 19 de abril na Califórnia. (Veja a imagem acima de 13 de abril.) Além disso, em 14 de abril, as observações deste objeto foram agendadas usando a antena parabólica DSS-35 de 34 metros (112 pés) da NASA em Canberra, Austrália.

Os cientistas esperam obter imagens Doppler com atraso mais detalhadas, que mostrarão a forma do asteróide e permitirão refinar melhor o tamanho da rocha espacial.



Resumindo: um grande asteróide – 2013 NK4, com cerca de 600 metros de diâmetro – passou pela Terra com segurança em 15 de abril de 2024. Será visível em pequenos telescópios nos dias 16 e 17 de abril. Veja também a imagem do Goldstone Radar de 13 de abril, Califórnia. Mostra um material com dois lóbulos.