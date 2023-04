John Rahm vence seu primeiro Masters

As principais ambições do LIV Golf para a segunda liga anual do fundo soberano da Arábia Saudita paralisaram seu sucesso pelo menos neste mês. Koepka tem sido um dos líderes do circuito Rebel e venceu o evento LIV da semana passada na Flórida. Uma vitória no Augusta National a seguir marcaria a primeira vez que um jogador de golfe conquistou um título importante como jogador do LIV. A próxima oportunidade da liga chega em meados de maio no PGA Championship no Oak Hill Country Club perto de Rochester, NY.

Mas Rahm extinguiu formalmente o desafio da liga em 2023 no Augusta National, onde o campo de 88 jogadores incluía 18 jogadores do LIV. O veterano do PGA Tour, Rahm, deve escolher o menu para o campeão do Masters do ano que vem, apesar de uma forte exibição na liga atrás de Koipka, o sensacional desempenho de Phil Mickelson no domingo e a sólida apresentação de Patrick Reed.

Mickelson e Reed têm quatro títulos de Masters entre eles, e eles terão. Koepka, depois de terminar as três primeiras rodadas com pelo menos uma vantagem, não mostraria uma consistência – até desaparecer – o que era ainda mais notável devido ao clima e à turbulência no cronograma.

Quando Koepka errou o sexto buraco no domingo, ele também cedeu a liderança após um chip over the green, um chip além do pino e um par putt que passou pelo buraco.

O oitavo buraco do par 5 era onde um homem poderia pousar: ambos fizeram águia ali durante o torneio. A tacada inicial de Koepka na tarde de domingo parou na palha de pinheiro, forçando um soco no campo. Rahm liderou sua terceira tacada para o green.