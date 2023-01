QB de Birdy 49ers, Trae Lance é um ‘erro’, diz especialista da ESPN

Mesmo um Brock Birdie Entre os fedores do jogo do Campeonato NFC de domingo São Francisco 49ers E o ex-jogador da NFL diz que o Philadelphia Eagles não será bom o suficiente para custar-lhe o cargo de quarterback titular no ano que vem. O comentarista da ESPN, Ryan Clark.

No episódio de sexta-feira de “First Take”, Clarke deixou claro duas coisas. Primeiro, Birdie recebeu reconhecimento precoce depois de ficar invicto no jogo do título da NFL (e além!). “Isso é questão zero”, disse Clark. “… Não importa o que aconteça no domingo, no ano que vem, Brock Birdie é o zagueiro, sem competição.”