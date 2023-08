23 fuzileiros navais dos EUA feridos quando aeronave Osprey cai durante exercício militar na Austrália

CNN

Três fuzileiros navais dos EUA morreram e vários outros ficaram gravemente feridos depois que uma aeronave Osprey caiu durante um exercício militar na Austrália.

Três dos 23 marinheiros a bordo do MV-22B Osprey morreram e cinco foram transferidos para o Hospital Royal Darwin em estado crítico, informou a Força Rotacional da Marinha – disse Darwin em comunicado no domingo.

O incidente ocorreu na Ilha Melville, na Austrália, por volta das 9h30, horário local.

“Os fuzileiros navais a bordo estavam voando em apoio à corrida dos Predadores de Exercício. Os esforços de resgate estão em andamento”, disse o comunicado, acrescentando: “A causa do incidente está sob investigação”.

Anteriormente, a ministra-chefe da Província do Norte, Natasha Files, disse que alguns dos outros fuzileiros navais estavam sendo tratados no local.

“Estamos trabalhando muito duro e rápido para garantir que possamos levar as pessoas ao tratamento”, disse Files.

O comissário de polícia do Território do Norte da Austrália, Michael Murphy, disse que duas aeronaves Marine Osprey dos EUA decolaram de Darwin e voaram em direção às ilhas Tiwi, a cerca de 80 quilômetros de distância, na manhã de domingo. Um avião cai na Ilha Melville.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, e o vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, Richard Marles, ofereceram as suas condolências numa declaração conjunta.

“Os trabalhadores australianos e americanos estão lado a lado há mais de um século. A nossa aliança baseia-se nestas ligações duradouras e nos nossos valores partilhados”, afirmaram Albanese e Marles.

Este é o mais recente Acidente fatal envolvendo aeronave OspreyAo longo dos anos, houve muitos acidentes relatados envolvendo aeronaves militares Osprey.

Em 2022, cinco fuzileiros navais dos EUA morreram quando uma aeronave MV-22B Osprey caiu durante uma missão de treinamento perto de Glamis, Califórnia. Nesse mesmo ano, quatro militares dos EUA morreram quando o seu Osprey caiu durante um exercício da OTAN na Noruega.

O incidente ocorreu apenas um mês depois Quatro aviadores australianos foram mortos Um helicóptero MRH-90 Taipan caiu no mar perto da Ilha Hamilton, na costa leste da Austrália, como parte de um exercício conjunto com os Estados Unidos.

De acordo com um relatório da CNN e comunicados de imprensa do Departamento de Defesa dos EUA, os acidentes anteriores do Osprey incluem:

20 de julho de 1992: Sete pessoas morreram durante o teste quando o Osprey caiu na Virgínia.

8 de abril de 2000: 19 fuzileiros navais mortos em acidente de treinamento no Arizona O acidente foi atribuído a um erro do piloto, com os investigadores concluindo que o piloto tentou pousar muito rápido e em um ângulo muito acentuado, resultando em perda de sustentação.

11 de dezembro de 2000: Um Osprey cai na Carolina do Norte, matando quatro fuzileiros navais. Após a queda, foram atribuídos problemas no componente hidráulico e uma falha de software no sistema de computador do avião.

8 de abril de 2010: Um Osprey da Força Aérea dos EUA caiu no sul do Afeganistão, matando três militares dos EUA e um funcionário civil.

11 de abril de 2012: Queda do Osprey mata dois soldados dos EUA no Marrocos

13 de junho de 2012: Um CV-22 Osprey da Força Aérea caiu durante uma missão de treinamento de rotina ao norte de Navarre, Flórida, ferindo cinco pessoas.

17 de maio de 2015: Um Osprey MV-22 do Corpo de Fuzileiros Navais cai no Bellows Training Ground em Oahu, Havaí, matando dois fuzileiros navais.

Águia-pescadora americana cai no oceano perto de Okinawa

13 de dezembro de 2016: Um Osprey MV-22B pousa em águas rasas perto de Okinawa, Japão, ferindo dois.

5 de agosto de 2017: Avião MV-22B Osprey cai na costa australiana, matando três fuzileiros navais

28 de setembro de 2017: Um Osprey MV-22 do Corpo de Fuzileiros Navais caiu na Síria, ferindo dois soldados.

18 de março de 2022: Quatro militares dos EUA morreram quando o MV-22 Osprey em que viajavam caiu durante um exercício da OTAN na Noruega.

8 de junho de 2022: Cinco fuzileiros navais dos EUA morreram na quarta-feira quando um MV-22 Osprey caiu durante uma missão de treinamento perto de Glamis, Califórnia.