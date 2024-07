‘Versão diferente’ de Donald Trump é esperada no discurso do RNC

fonte da imagem, Boas fotos legenda da imagem, Trump subirá ao palco no último dia do RNC para compartilhar sua visão se for eleito

autor, Madeline Halbert

estoque, BBC Notícias, Nova York

1 hora atrás

Os americanos podem ver uma “versão diferente” de Donald Trump quando ele fizer seu primeiro discurso à nação desde que um homem armado tentou assassiná-lo, disse sua nora Laura Trump.

Trump deve fazer um discurso na Convenção Nacional Republicana na noite de quinta-feira para aceitar formalmente a indicação presidencial do partido.

Laura Trump disse à CBS, parceira de notícias da BBC nos EUA, que Trump foi afetado por sua experiência de “quase morte” e que isso se refletiria em seu discurso.

No último dia da convenção em Milwaukee, Wisconsin, o ex-presidente também partilhará a sua visão de “criar uma nova era de ouro para a América”, disse o partido.

Quinta-feira no RNC – com o tema “Make America Great Again” – é uma semana de discursos de políticos republicanos, ex-rivais de Trump nas primárias, representantes e governadores.

Trump disse ao jornal Washington Examiner no domingo que decidiu reescrever seu discurso no horário nobre após a tentativa de assassinato, passando de ataques às políticas do presidente Joe Biden para uma mensagem de unidade.

“Será uma conversa completamente diferente agora”, disse ele.

“Esta é uma oportunidade para unir todo o país e até todo o mundo. O discurso será muito diferente do que era há dois dias”, acrescentou.

Um manifestante foi morto e outros dois ficaram gravemente feridos no tiroteio de sábado. Trump levou um tiro na orelha.

A mensagem unificadora de Trump será um afastamento da forte retórica que ele usou frequentemente durante a campanha, onde criticou “comunistas, marxistas, fascistas e bandidos de extrema-esquerda”.

Como fez seu escolhido para vice-presidente, o senador JD Vance por Ohio, na noite de quarta-feira, ele provavelmente será mais crítico do presidente Biden e de seu histórico.

Vance atacou “políticos de carreira” como Biden em seu discurso.

Laura Trump disse que um dos objetivos do discurso do ex-presidente no horário nobre da convenção era conectar-se com uma faixa mais ampla de eleitores americanos do que com os leais ao partido.

Laura Trump, que é casada com o filho do ex-presidente, Eric, disse à CBS que “você verá uma versão diferente de Donald Trump esta noite, talvez uma versão um pouco mais suave do que algumas pessoas na casa viram no passado”. Manhã de quinta-feira.

“Talvez isso permita que ele realmente se abra para o que está dizendo.”

Os comentários de Trump seguiram-se a um discurso de Vance na noite de quarta-feira, no qual ele prometeu lutar pelos americanos da classe trabalhadora que, segundo ele, foram “marginalizados e esquecidos” pelos democratas.

Eric Trump, filho do ex-presidente, do ex-âncora da Fox News, Tucker Carlson, e do ex-secretário de Estado de Trump, Mike Pompeo, deverão subir ao palco.

Trump será apresentado por seu amigo Dana White, presidente do Ultimate Fighting Championship.

O lutador Hulk Hogan falará antes de Trump aceitar formalmente a indicação republicana.

A esposa de Trump, Melania, e a filha Ivanka também participarão da conferência pela primeira vez.

Enquanto isso, o presidente Joe Biden teve que suspender as paradas de campanha em Las Vegas, Nevada, após testar positivo para Covid-19 na quarta-feira. A Casa Branca disse que ele estava apresentando sintomas leves.

Biden está sob pressão para se afastar depois que surgiram relatos na quarta-feira de que tanto o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, quanto o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, o haviam instado em particular a suspender sua campanha de reeleição.

As pesquisas mostram uma disputa acirrada entre os dois candidatos, com Biden atrás do ex-presidente em vários estados indecisos.

Trump recebeu elogios dos participantes republicanos esta semana, com alguns cumprimentando-o em lágrimas no centro de convenções e outros usando protetores de ouvido falsos para mostrar solidariedade após o tiroteio.