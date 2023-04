3 sindicatos representando cerca de 9.000 professores e funcionários da Rutgers University iniciarão uma greve histórica por causa das negociações contratuais

(CNN) Três sindicatos que representam cerca de 9.000 professores e funcionários da Rutgers University entrarão em greve na manhã de segunda-feira, disseram os sindicatos, marcando a primeira greve acadêmica nos quase 257 anos de história da universidade, após quase um ano de negociações contratuais.

Membros dos sindicatos farão piquetes nos três principais campi da Rutgers em New Brunswick, Newark e Camden, New Jersey, para exigir salários mais altos, maior segurança no trabalho para professores adjuntos e financiamento garantido para estudantes de pós-graduação, disseram representantes sindicais. Uma publicação conjunta.

“Aqueles mais próximos da missão de aprendizado e ensino, pesquisa e serviço de nossa universidade merecem mais do que simplesmente sobreviver e sobreviver”, disse a aluna de mestrado da Rutgers, Michelle O’Malley, em uma prefeitura virtual na noite de domingo.

Existem três sindicatos Rutgers AAUP-AFT, que representa professores em tempo integral, trabalhadores graduados, pesquisadores de pós-graduação e consultores; O União do corpo docente adjunto da Rutgers, que se refere a professores em tempo parcial; E AAUP-BHSNJRefere-se ao corpo docente que leciona nas instalações clínicas e de saúde pública da universidade.

Embora os líderes sindicais esperem que a medida interrompa a instrução e a “pesquisa acrítica”, a universidade insiste que a maioria das aulas continuará. Os médicos das unidades de saúde da universidade “continuarão a desempenhar funções de atendimento ao paciente e pesquisas importantes, enquanto suspendem o trabalho voluntário”, disse o comunicado dos sindicatos.

Em Diretrizes são publicadas Em caso de greve, a universidade aconselhou os alunos a continuarem frequentando as aulas e realizando as tarefas normalmente. Também enfatizou que “é expectativa da universidade que todos os professores e funcionários compareçam ao trabalho regularmente para cumprir seus deveres e responsabilidades”.

A universidade disse que poderia recorrer ao tribunal para encerrar a greve e “forçar o retorno às operações normais”, embora os líderes sindicais contestassem veementemente as alegações da universidade de que a greve era ilegal.

“Dizer que isso é profundamente decepcionante seria um eufemismo”, disse o presidente da Rutgers University, Jonathan Holloway, em uma carta à comunidade. De acordo com Holloway, os dois lados concordaram em nomear um mediador dois dias antes do anúncio da greve.

“Nas últimas semanas, as negociações foram firmes e contínuas”, disse o presidente. “Como mencionei, houve um progresso significativo e substancial, e acredito que existem apenas algumas questões pendentes. Continuaremos a negociar o tempo que for necessário para chegar a acordos e não nos envolveremos em ataques pessoais ou desinformação.”

Representantes sindicais, no entanto, insistem que a universidade se recusou a atender suas demandas centrais.

“Depois de sentar à mesa de negociação por 10 meses para ganhar o que acreditamos ser justo e coisas justas como salários justos, segurança no emprego e acesso a cuidados de saúde acessíveis, não temos escolha a não ser votar pela greve”, disse Amy Higer, uma parte ex-professor da Rutgers e presidente do Adjunct Faculty Union, disse em um comunicado.

Ela continuou: “Ouvimos a administração dizer que uma greve prejudicará os alunos. Mas você sabe o que realmente prejudica os alunos? Salários ruins para professores e alta rotatividade por terem que se candidatar novamente a seus empregos a cada semestre.”

A ação dos sindicatos chega uma semana depois Uma greve massiva de 3 dias Funcionários de escolas públicas de Los Angeles estão exigindo salários mais altos e melhores condições de trabalho Aumento de greves trabalhistas de curto prazo em todo o país. Não está claro quanto tempo durará a greve na Rutgers.

Por dentro do governador de Nova Jersey, Bill Murphy Uma afirmação Representantes da equipe de negociação da universidade e do sindicato se reuniram em seu escritório na segunda-feira para “ter um diálogo construtivo”, disse ele.

Além das três agremiações que anunciaram a greve, outros nove sindicatos reivindicam novos contratos com a universidade, segundo nota do sindicato.

Onde fica a negociação?

Sindicatos e representantes universitários estão em negociações desde que os contratos anteriores expiraram no verão passado, de acordo com um comunicado dos sindicatos. Mas enquanto ambos os lados reconheceram que algum progresso foi feito nos últimos dias, a liderança sindical disse no domingo que suas demandas essenciais ainda não foram atendidas.

Existem Rutgers AAUP-AFT e AAUP-BHSNJ combinaram seus esforços de negociação e negocia coletivamente um contrato para todos os professores universitários em tempo integral, enquanto o sindicato do corpo docente adjunto negocia independentemente um novo contrato para professores em tempo parcial que devem ser reconduzidos a seus cargos de ensino após um número especificado de semestres ou anos.

Algumas das reivindicações dos sindicatos são:

AAUP-AFT e AAUP-BHSNJ

Um programa de habitação acessível patrocinado pela universidade e um congelamento nas taxas de habitação do campus

Aumento de salário para professores em tempo integral, graduados e pós-graduados

As proteções para migrantes e trabalhadores internacionais foram aumentadas

Financiamento garantido para trabalhadores graduados por até cinco anos

Auxílio-creche para trabalhadores graduados e pós-graduados

Caminhos adicionais para carreiras docentes para professores e bibliotecários

Associação de Professores Associados

Elegibilidade para cobertura de saúde para membros que ensinam disciplinas equivalentes a 50% em tempo integral

Notificação prévia de contratos de longo prazo e nomeações

Representa a quantidade de aulas intensivas de escrita

Promoções baseadas em anos de serviço

Em resposta, Holloway disse Fornecido pela UniversidadeÁrea:

Aumento salarial de 12% para professores em tempo integral até julho de 2025

Aumento de aproximadamente 20% em uma taxa de salário de crédito para professores de meio período

Aumento de mais de 20% no salário mínimo para pós-graduandos e associados durante o período do contrato

Um compromisso com o “apoio universitário plurianual” para estágios de ensino e pós-graduação

“Dizer que se trata de pagamento é um eufemismo”, disse o aluno de mestrado O’Malley no domingo. “Esta luta é uma luta entre o propósito de nossa universidade, suas promessas e sua realidade. É por isso que esta luta está no coração dos estudantes e da comunidade.”

A universidade ameaçou uma ação judicial

Confrontado com uma possível greve, Holloway disse em uma carta na semana passada que “não tinha escolha a não ser tomar medidas legais para garantir que qualquer ação de trabalho não afetasse o progresso acadêmico de nossos alunos”.

dentro dele Diretrizes de greve emitidas A Rutgers disse que está considerando buscar uma liminar judicial para forçar professores, funcionários e alunos a retornarem às aulas e ao trabalho.

“A universidade pode ir ao tribunal para manter as operações da universidade e proteger nossos alunos, pacientes e funcionários de interrupções em sua educação, assistência médica e local de trabalho”, disse a orientação.

Líderes universitários e sindicais têm discordado sobre a legalidade da greve, já que a Rutgers alertou que é ilegal que seus trabalhadores participem da ação como funcionários públicos.

Em um memorando aconselhando os participantes sobre seu “direito de greve”, os sindicatos rejeitaram o pedido da universidade, dizendo: “A Constituição e os estatutos de NJ não dizem se greves de funcionários do setor público são legais. Em alguns casos, os tribunais concederam liminares contra funcionários públicos em greve”.

Se os administradores da Rutgers solicitarem ao tribunal uma liminar, disseram os sindicatos, “isso marcaria o início de um processo legal, não o fim”.