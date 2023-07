Joey Chestnut e Miki Sudo vencem o famoso concurso de comer cachorro-quente de Nathan

Os espectadores alinharam-se em Coney Island na terça-feira ombro a ombro, muitos com chapéus esportivos que capturavam a essência do dia: chapéus de cachorro-quente de espuma de Nathan ou bonés azuis fornecidos pela Antacid Company.

Então choveu.

Minutos antes do início da divisão masculina do Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest, chuva e raios atingiram a área, levando os torcedores a buscar cobertura ou terreno mais alto. Algumas reportagens disseram que o evento foi cancelado; Por volta das 13h30, seguranças invadiram o palco e ordenaram que o restante do público saísse.

No entanto, os promotores do evento afirmaram que não foi tomada qualquer decisão sobre o cancelamento do evento e, assim que a chuva baixou e alguns ajustes logísticos rápidos foram feitos, o jogo recomeçou pouco depois das 14h00.