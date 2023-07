Bolsas asiáticas caem com dados do PMI da China Sentimento: mercados cambaleiam

(Bloomberg) — As ações asiáticas caíram na quarta-feira, com a desaceleração do crescimento no setor de serviços da China, ressaltando preocupações sobre uma recuperação modesta na segunda maior economia do mundo.

Mais lidos da Bloomberg

Os estoques regionais caíram 0,5%, já que os estoques também caíram no Japão, Coreia do Sul e Austrália. Futuros de benchmarks nos EUA e na Europa estão em baixa.

As perdas iniciais nas ações chinesas se aprofundaram e o yuan offshore reverteu os ganhos, já que o Índice de Gerentes de Compras de Serviços da Caixin China ficou mais fraco do que o esperado. A queda do yuan ocorreu apesar de o banco central ter mantido anteriormente o apoio à moeda em sua correção diária.

“Este é um foco renovado na desaceleração do crescimento e no recente aumento da raiva geopolítica”, disse Saru Sanana, estrategista de mercado da Saxo Capital Markets.

No Japão, após a notícia de que a gigante do comércio eletrônico fez um movimento para listar sua unidade de corretagem on-line, o Rakuten Group Inc. As ações caíram. As ações caíram até 2,9% antes de voltar a entrar em território positivo em meio a preocupações do mercado sobre seus níveis de dívida.

O rendimento do Tesouro de dois anos caiu quatro pontos-base para 4,9% com a retomada das negociações na quarta-feira após o feriado do Dia da Independência nos EUA. O rendimento de 10 anos foi de 3,84%.

O rendimento de dois anos atingiu na segunda-feira a taxa de 10 anos em seu maior nível desde março passado, quando o principal segmento de 2s10s da curva de rendimentos se tornou o mais invertido desde a década de 1980.

O iene manteve-se estável no lado forte do nível de 145 em relação ao dólar na quarta-feira, depois que a fraqueza alimentou o desconforto entre os formuladores de políticas em Tóquio. O dólar australiano, sensível às perspectivas da China, caiu após a divulgação dos dados do PMI.

a história continua

Em outros lugares, o petróleo enfraqueceu mais de 2% na terça-feira devido aos cortes na produção da Arábia Saudita e da Rússia. Os traders aguardam comentários críticos do ministro de energia saudita. O ouro mudou pouco.

Depois que as ações dos EUA subiram fortemente na primeira metade do ano, os investidores agora temem que taxas mais altas e um cenário econômico ruim limitem os ganhos daqui. Em notas de advertência, o Goldman Sachs Group Inc. Os estrategistas escreveram que é muito cedo para descartar o risco de taxas de juros mais altas sobre as ações.

Nem todo mundo é escuro.

“À medida que nos aproximamos de uma recessão, queremos ser mais conservadores e de alta qualidade”, disse Tai Hui, estrategista-chefe de mercado para a Ásia-Pacífico do JPMorgan Asset Management, à Bloomberg Television. “Mas uma vez que a economia, uma vez que todas as más notícias foram divulgadas, acho que é aí que as ações vão realmente brilhar.”

E olhando para o futuro, o relatório de folha de pagamento não-agrícola dos EUA de sexta-feira será um evento importante para os mercados, fornecendo pistas sobre o caminho da política monetária.

Destaques desta semana:

Eurozone S&P Global Eurozone Services PMI, PPI, quarta-feira

O seminário internacional da OPEP, com palestrantes incluindo ministros do petróleo da OPEP+, começa em Viena na quarta-feira

O FOMC divulgará as atas de sua reunião de política de junho na quarta-feira

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, em uma “conversa ao pé da lareira” na reunião da Associação de Pesquisa do Federal Reserve no Fed de Nova York na quarta-feira.

Reivindicações iniciais de desemprego nos EUA, comércio, serviços ISM, empregos, quinta-feira

A presidente do Fed de Dallas, Lori Logan, fala em um painel sobre os desafios de política para os bancos centrais na reunião da Zebra na quinta-feira.

Taxa de desemprego nos EUA, folhas de pagamento não agrícolas, sexta-feira

Christine Lagarde, do BCE, discursa em evento na França na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados atuais:

Ações

Os futuros do S&P 500 caíram 0,1% às 13h29, horário de Tóquio.

Futuros do Nasdaq 100 caíram 0,1%

TOPICS do Japão caiu 0,2%

O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,4%

Hang Seng de Hong Kong caiu 1,4%

O composto de Xangai caiu 0,5%

Futuros de ações e 50 euros caíram 0,2%

Moedas

O Bloomberg Dollar Spot Index foi pouco alterado

O euro foi pouco alterado em $ 1,0877

O iene japonês foi pouco alterado em 144,48 por dólar

O yuan offshore caiu 0,2% para 7,2397 por dólar

O dólar australiano caiu 0,1%, para US$ 0,6683

Criptomoedas

Bitcoin subiu 0,2% para US$ 30.862,37

O Ether caiu 0,2%, para US$ 1.938,51

Títulos

bens

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

–Com a ajuda de John Cheng.

Mais lidas da Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP