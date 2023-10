Lucros do Morgan Stanley caem em meio à desaceleração de Wall Street

O lucro do terceiro trimestre do Morgan Stanley (MS) caiu 9% em relação ao ano anterior, à medida que as receitas de bancos de investimento e negociações caíram, outro sinal de que Wall Street ainda está lutando para se recuperar de uma recessão prolongada.

Os investidores sinalizaram sua decepção, com as ações da empresa caindo cerca de 6% nas negociações da manhã de quarta-feira.

O desempenho do Morgan Stanley colocou-o perto do último lugar entre os grandes bancos. A sua queda nos lucros foi menor do que a queda de 33% do rival Goldman Sachs (GS), mas ficou atrás dos ganhos do JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C).

CEO do Morgan Stanley, James Gorman. REUTERS/Brendan McDermid

As suas receitas de banca de investimento caíram 27% em relação ao ano anterior, colocando-o em último lugar entre os grandes bancos com grandes operações em Wall Street.

As taxas de banco de investimento no Goldman Sachs, Bank of America e Citigroup aumentaram em relação ao ano anterior. No JP Morgan, essas taxas caíram no nível mais baixo – 2,6% – no mesmo período.

A receita do Morgan Stanley proveniente da negociação de ações e títulos caiu 4%. Um ponto positivo foi que tanto as suas unidades de gestão de património como de investimento registaram lucros mais elevados ano após ano.

“Apesar de um ambiente de mercado misto neste trimestre, a empresa apresentou resultados sólidos”, disse o CEO James Gorman, que anunciou em maio que deixaria o cargo de presidente “em algum momento nos próximos 12 meses”.

Suas ações caíram 5,5% no acumulado do ano, superando o desempenho de todos os seus pares, exceto JPMorgan Chase e Wells Fargo.

No entanto, nos últimos três meses, caiu 7%, um declínio mais acentuado do que todos os seus grandes bancos congéneres, excepto o Citigroup.

Gorman disse aos analistas que a empresa está “cada vez mais adicionando recursos aos calendários de fusões e aquisições e subscrição”. O Morgan Stanley espera que a maioria das operações esteja operacional até 2024, enquanto espera que “o impulso continue este ano”.

Numa chamada com analistas, o CFO da empresa, Sharon Yeshaya, disse: “Apesar dos fracos resultados trimestrais, continuamos a ver uma ampla diversificação do sector dos nossos negócios concluídos, e a recuperação reflecte um padrão semelhante”.

