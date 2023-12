Irã rejeita alegações dos EUA de 'profundo envolvimento' nos ataques Houthi no Mar Vermelho | Notícias do conflito Israel-Palestina

Teerã negou as alegações dos EUA de “profundo envolvimento” nos ataques dos rebeldes Houthi a navios mercantes no Mar Vermelho, em meio a relatos de que outro navio mercante afiliado a Israel foi atacado.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã rejeitou as acusações no sábado, dizendo que os Houthis estavam agindo por conta própria.

Os Houthis, que controlam grande parte do Iémen, incluindo a capital Sanaa, lançaram mais de 100 ataques de drones e mísseis contra 10 navios mercantes no Mar Vermelho, disse o Pentágono. A organização disse que os ataques foram realizados em apoio aos palestinos que enfrentam o bombardeio israelense em Gaza.

A Casa Branca disse na sexta-feira que o apoio de Teerã ao grupo rebelde iemenita inclui armas e inteligência tática.

“Resistência [Houthis] Tem as suas próprias ferramentas… e age de acordo com as suas próprias decisões e capacidades”, disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Ali Bagheri Mehr, à agência de notícias.

“O facto de algumas potências como os americanos e os israelitas serem vulneráveis ​​a ataques do movimento de oposição… não deve de forma alguma questionar a realidade da força da oposição na região”, acrescentou.

Teerã diz que apoia politicamente os Houthis, mas nega ter enviado armas ao grupo.

As declarações iranianas foram feitas depois que o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, Adrian Watson, chamou a situação no Mar Vermelho de “um desafio internacional que exige ação coletiva” na sexta-feira.

“Sabemos que o Irão está profundamente envolvido no planeamento de operações contra a navegação mercante no Mar Vermelho”, disse Watson num comunicado.

“Este é o apoio material de longa data do Irão e o incentivo às atividades desestabilizadoras dos Houthis na região.”

A Casa Branca disse que a análise visual mostrou semelhanças entre os drones KAS-04 do Irã e os veículos aéreos não tripulados usados ​​pelos Houthis e entre os mísseis iranianos e Houthi.

A Al Jazeera não conseguiu verificar de forma independente as afirmações da Casa Branca.

O correspondente da Al Jazeera, Resul Serdar, reportando do Djibuti, insiste que os Houthis “se mostraram muito eficazes” nas suas próprias instalações de inteligência ao longo dos anos.

“No entanto, as autoridades norte-americanas insistem que os Houthis não têm radares e devem confiar na tecnologia fornecida pelo Irão. Caso contrário, estes mísseis lançados pelos Houthis cairão na água”, acrescentou Serdar.

Corpo de Fuzileiros Navais

No sábado, um navio-tanque químico com bandeira da Libéria tornou-se o último navio a ser atacado, mas nenhum grupo assumiu ainda a responsabilidade pelo ataque.

A agência britânica de segurança marítima Ambre e as Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) disseram que o navio foi atingido por um veículo aéreo não tripulado a cerca de 200 km (120 milhas) a sudoeste de Veraval, na Índia.

“Alguns danos estruturais também foram relatados e um pouco de água foi levada a bordo. O navio atracou em Israel. Ele fez escala pela última vez na Arábia Saudita e foi convocado para a Índia naquele momento”, disse a empresa em seu site.

Os ataques Houthi perturbaram efetivamente grande parte do comércio mundial

Mais de uma dúzia de companhias marítimas, incluindo a Italo-Swiss Mediterranean Shipping Company, a francesa CMA CGM e a dinamarquesa AP Moller-Maersk, suspenderam o tráfego através do Mar Vermelho devido aos ataques.

Washington anunciou no início desta semana o lançamento de uma força multinacional envolvendo mais de 20 países para proteger os navios que atravessam o Mar Vermelho.

Na semana passada, um destróier de mísseis guiados dos EUA abateu 14 drones de ataque que se acredita terem sido lançados a partir de áreas controladas pelos Houthi no Iémen.

A liderança Houthi alertou sobre retaliação contra “navios de guerra dos EUA” e “interesses dos EUA” caso sejam atacados.