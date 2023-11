A equipe de negociação do SAG-AFTRA avança para a votação final – The Hollywood Reporter

SAG-AFTRA

A equipe de negociação do SAG-AFTRA está se reunindo para discutir a última oferta do estúdio, uma conversa que pode levar a uma votação final do lado sindical sobre o acordo.

Após a discussão desde terça-feira à noite sobre a última proposta da Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, a equipe de negociação se reuniu por volta das 11h de quarta-feira, disse uma fonte sindical, e o grupo votou naquele momento sobre o formato do pacote final, que o O grupo enviará à presidente da AMPTP, Carole Lombardini, para aprovação da administração. A fonte acrescentou que haveria um ajuste final por parte do sindicato sobre a aprovação da IA ​​Generativa para envio ao AMPTP, o que não seria um obstáculo.

Um lado sindical separado diz que depois que o órgão de negociação – um grupo de 17 membros votantes e 17 membros sem deficiência que trabalham numa base de consenso geral – compilar a votação final sobre o acordo, anunciará aos membros se o apoiam. Evidência.

Várias fontes expressaram esperança de que uma votação final e um acordo possam ocorrer na quarta-feira. A liderança do SAG espera que a equipa negocial vote por unanimidade para apoiar o acordo alcançado com a AMPTP, de acordo com múltiplas fontes com conhecimento das negociações.

A equipe de negociação passou 10 horas na terça-feira conversando sobre o último acordo das empresas e apresentou relatório aos membros naquela noite. “Agradecemos sua paciência e apoio enquanto concluímos nosso trabalho”, disseram eles.

O CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslau, chamou a oferta do estúdio de “final e final” em uma teleconferência de resultados na terça-feira e disse que “atendeu a todos os objetivos do sindicato”. Ele acrescentou: “Reconhecemos que nossos parceiros criativos precisam se sentir valorizados e recompensados ​​e estamos ansiosos para voltar ao trabalho de contar grandes histórias de ambos os lados”. Enquanto isso, em entrevista à CNBC no mesmo dia, o CEO da Disney, Bob Iger, disse estar “esperançoso” de que um acordo para os atores fosse encontrado em breve. Ele acrescentou sobre a lista de filmes de 2024: “Obviamente, queremos tentar garantir filmes de verão, toda a indústria está focada nisso e não temos muito tempo para fazer isso”.

Mas a votação da equipa de negociação é apenas um passo num processo mais amplo. Como aí consta Constituição SAG-AFTRATodos os acordos coletivos nacionais multiempregadores — como o acordo TV/Teatro — devem ser aprovados pelo conselho nacional do sindicato e ratificados pelos seus membros.

Kim Masters e Rebecca Keegan contribuíram com reportagens.