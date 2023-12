SpaceX lança booster de primeiro estágio do Falcon 9 no 19º voo recorde

Atualização 1h06 EST: Foguete Falcon 9 da SpaceX tem decolagem confirmada. O impulsionador, B1058, pousou no navio drone minutos após o lançamento.

A SpaceX enviou o impulsionador do primeiro estágio do Falcon 9 para um 19º lançamento recorde logo após a meia-noite, após a expansão de seu conjunto de satélites Starlink. Decole do Pad 40 em Cabo Canaveral às 12h33 EST (0533 UTC).

O B1058 de primeiro estágio já era o líder da frota com 18 missões anteriores e confirmou essa posição com a missão Starlink 6-32, que colocará 23 satélites em órbita. O impulsionador voou pela primeira vez em maio de 2020 na missão Demo-2 Crew Dragon, transportando astronautas pela primeira vez. Ele ainda traz o logotipo desbotado do 'verme' da NASA daquela missão.

O horário de decolagem caiu mais de uma hora a partir da janela das 11h EST (0400 UTC) porque o foguete não carregou diretamente na plataforma de lançamento até cerca de 19h35 EST (0035 UTC). A SpaceX teve oportunidades de lançamento de backup até as 3h EST (0800 UTC) de sábado.

O 45º Esquadrão Meteorológico da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral disse que havia 60-70 por cento de chance de condições perfeitas para um lançamento na abertura da janela na quinta-feira. A espessa camada de nuvens e a violação das regras da nuvem cumulus são as principais preocupações.

O primeiro estágio do Falcon 9 pousou a bordo de um drone ‘Just Read the Instructions’ oito minutos e meio após a decolagem. Duas queimadas do segundo estágio do foguete, que colocará em órbita 23 satélites Starlink de segunda geração, ocorrem uma hora e cinco minutos após a implantação.

A SpaceX revelou esta semana que seu serviço de Internet Starlink tem 2,3 milhões de usuários em 70 países. Lançou 5.604 satélites desde 2019 De acordo com as estatísticas Compilado por Jonathan McDowell, astrônomo do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics que mantém o banco de dados de voos espaciais. Em 20 de dezembro, 5.226 satélites estavam em órbita e 5.191 pareciam estar funcionando normalmente.