Uma mulher americana que se acredita ser mantida refém pelo Hamas, Judy Weinstein Hakkai, foi morta no ataque de 7 de outubro, disse um porta-voz.

Um cidadão americano de 70 anos que se acredita ter sido levado como refém pelo Hamas para Gaza em 7 de outubro foi morto durante o ataque inicial, disse.

Judith Weinstein Haggai, de nacionalidade israelense, americana e canadense, incendiou-se no ataque ao Kibutz Nir Oz junto com seu marido, Gadi Haggai, 72 anos, de dupla nacionalidade americano-israelense. Acredita-se que ambos tenham sido feitos reféns, mas Na semana passada, autoridades israelenses relataram a confirmação Morte de Kady Hagai.

De acordo com um porta-voz Kibutz Nir OzJudy Weinstein Hakkai, onde o casal morava, foi “gravemente ferida” por homens armados do Hamas num ataque em 7 de outubro.

O porta-voz disse que se acredita que os corpos dos dois ainda estejam na posse do Hamas em Gaza.

Judith Weinstein Haughey e Kady Haughey. Fórum de Famílias Reféns e Desaparecidas



Weinstein descreveu Hakkai como mãe de quatro filhos e avó de sete, que ensinava inglês a crianças com necessidades especiais e era uma poetisa e empreendedora que “empreende muitos esforços para promover a paz na região”.

Weinstein Hakkai tem laços familiares com a região de Nova York. Governadora Kathy Hochul Tweetado: “Com o coração partido ao saber que Judith Weinstein foi morta durante os ataques de 7 de outubro. Meu coração está com sua família no exterior e com os de Nova York. Que sua memória seja abençoada e que os muitos reféns que foram mantidos em cativeiro sejam trazidos para casa em segurança. .”

O senador Chuck Schumer chamou a notícia de “devastadora”. “Estou de luto e rezo por eles. Devemos continuar a trabalhar para trazer os reféns para casa. Não podemos esperar”, disse ele. escreveu.

do casal filha Iris disse à CBS News No final de novembro, ele disse que viu evidências em vídeo do assassinato de seu pai e não tinha informações sobre sua mãe na época.

“Os reféns libertados não a viram. Eles não ouviram falar dela”, disse ele à CBS News, acrescentando que dezenas de reféns foram parcialmente libertados. Um cessar-fogo temporário. “Não tenho provas da vida da minha mãe. Nada.”

Israel disse que cerca de 250 pessoas foram feitas reféns pelo Hamas e outros militantes que invadiram comunidades no sul de Israel, perto da fronteira com Gaza, em 7 de outubro, matando 1.200, a maioria civis. Israel prometeu destruir o Hamas e retaliou com um grande ataque militar a Gaza. Pelo menos 21 mil pessoas foram mortas no território, de acordo com o ministério da saúde administrado pelo Hamas.

Um cessar-fogo temporário em Novembro levou à libertação de 105 reféns – israelitas e alguns estrangeiros – em troca de 240 palestinianos detidos em prisões israelitas. Segundo autoridades israelenses, 129 pessoas ainda são mantidas reféns em Gaza.

