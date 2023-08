Inter Miami x Nashville SC hoje

Se assim fosse, seria “bonito para todos”, disse Lionel Messi Inter Miami Seu primeiro troféu pode ser coletado.

Outra equipe está no caminho da final da Copa da Liga no sábado. Nashville SC, está disputando seu primeiro troféu de qualquer tipo. Para chegar a esse ponto, o Nashville SC venceu o CF Monterrey, potência da Liga MX, por 2 a 0 nas semifinais.

Depois de vencer apenas cinco dos 22 jogos da temporada regular da MLS, o Inter Miami venceu todas as seis partidas da Copa da Liga. Sua vitória por 4 a 1 sobre o Philadelphia Union nas semifinais marcou a vitória mais impressionante de Miami na curta história do time.

Chegar à final da Copa das Ligas é uma conquista notável para o atual último colocado time de Miami. Conferência Leste da Liga Principal de Futebol. Ele passou por uma reconstrução sem precedentes no verão com a adição do campeão da Copa do Mundo de 2022 e sete vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi. O Inter Miami contratou os ex-companheiros de Messi no FC Barcelona, ​​Jordi Alba e Sergio Busquets. E o meio-campista paraguaio Diego Gomez, de 20 anos, e o meio-campista argentino Facundo Farias, de 20 anos – e 19 – são três prodígios sul-americanos altamente conceituados. Ex-zagueiro argentino Tomas Aviles. Farias e Avilés ainda não estrearam no Inter Miami.

Messi marcou nove gols em seis jogos da Copa da Liga, enquanto o Inter Miami marcou 21 gols durante o torneio – muito longe dos 22 gols que Messi marcou em 22 jogos da MLS antes de sua chegada.

O Inter Miami foi capaz de mudar rapidamente sua sorte ao contratar um jogador de futebol muito bom, trazendo uma abordagem de colarinho azul para o campo em Nashville SC. O Nashville SC tem sido um candidato consistente à MLS desde o início de 2020, ancorado por uma defesa sólida que viu a contratação do melhor jogador designado da história da liga em Hany Mukhtar.

‘Aproveitando o momento’: Lionel Messi abraçou uma nova carreira com o Inter Miami

Confira tudo o que você precisa saber sobre a final da Copa da Liga:

Quando Lionel Messi joga?

Messi e Inter Miami enfrentam Nashville SC no League Cup Championship Game no sábado, 19 de agosto às 21:00 ET.

Como assistir Lionel Messi na final da Copa da Liga

Final da League Cup entre Inter Miami e Nashville SC pode ser transmitida ao vivo Passe de Temporada da MLS Naquele dia Apple TV.

O que está em jogo na final da Taça da Liga?

Ambos os finalistas da Copa da Liga – assim como o vencedor da partida pelo terceiro lugar entre Philadelphia Union e CF Monterrey – receberão vagas automáticas para 2024. Renomeada Copa dos Campeões da Concacaf (anteriormente chamada de Liga dos Campeões da Concacaf), o vencedor da Copa da Liga se classifica automaticamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões da CONCACAF.

Nem o Inter Miami nem o Nashville SC se classificaram para a Copa dos Campeões da CONCACAF.

As equipes vencedoras da Copa da Liga recebem prêmios em dinheiro junto com o campeão é relatado Ganhando cerca de US$ 2 milhões.

Onde será realizada a final da Copa da Liga?

A final da Taça da Liga vai decorrer Parque Geodis Nashville, Tennessee. A inauguração do estádio está prevista para 2022. Sua capacidade para 30.000 lugares faz do GEODIS Park o maior estádio específico para futebol dos Estados Unidos.

O que saber sobre Nashville SC

Nashville SC e Inter Miami se juntaram como times de expansão da MLS em 2020. O Nashville SC tem mais sucesso do que o Inter Miami até agora. Nashville chegou aos playoffs em cada uma de suas três temporadas, avançando para as semifinais da conferência em 2020 e 2021. Ultima temporada, Mel Mukhtar – Primeiro jogador designado a assinar pelo Nashville em agosto de 2019 – Ganhou honras de MVP da liga. Mukhtar vem de uma sequência sensacional de sua campanha de MVP e atualmente lidera a MLS com 13 gols.

o segurança Walker Zimmerman Duas vezes Defensor do Ano da MLS e quatro vezes selecionado como Melhor XI da MLS. Tanto Zimmerman quanto seus colegas advogados de defesa shaq moore Fez parte da seleção dos EUA para a Copa do Mundo de 2022. Assinado recentemente Sam Surridge Marcou o primeiro gol na vitória de 2 a 0 do Nashville sobre o Monterrey nas semifinais da Copa da Liga. meio-campista Dox McCarty Ele está em sua 18ª temporada na MLS depois de ser escolhido na primeira rodada do MLS SuperDraft de 2006 pelo FC Dallas. Nashville SC é o quinto time diferente pelo qual McCarty jogou.

Qual é o cronograma restante do Inter Miami para 2023?

Além do mais Copa Aberta dos Estados Unidos A semifinal é no dia 23 de agosto (que estará disponível para streaming CBS Sports Collazo Network), todos os outros jogos do Inter Miami podem ser assistidos através dele Passe de Temporada da MLS Naquele dia Apple TV.

Quando a temporada regular da MLS recomeça?

Liga principal de futebol Domingo retorna ao jogo da temporada regular. A primeira partida de Messi na MLS com o Inter Miami – originalmente marcada para 20 de agosto contra o Charlotte FC – foi adiada. Agora parece que Messi poderia jogar em seu primeiro jogo da temporada regular da MLS contra o Inter Miami Red Bulls de Nova York 26 de agosto na Red Bull Arena em Harrison, Nova Jersey.

Aqui estão os jogos da temporada regular da MLS de domingo:

Todas as partidas serão transmitidas ao vivo Passe de Temporada da MLS Naquele dia Apple TV.