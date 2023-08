Oferta de DVD da Netflix confunde alguns clientes: NPR

Alterar o título Justin Sullivan/Getty Images Justin Sullivan/Getty Images

O cliente de DVD de longa data da Netflix, Mo Long, ficou animado ao receber o último e-mail da empresa em sua caixa de entrada. O serviço de entrega de 25 anos da Netflix inclui um link convidando os clientes a receber 10 discos extras em 29 de setembro – quando o serviço for desativado.

A Netflix está acabando com a era do envio de DVDs em envelopes vermelhos, enviando esses discos extras para os assinantes.

“Vamos nos divertir um pouco para o nosso final!” diz um e-mail compartilhado com a NPR. “Você nunca sabe se algum envelope extra está indo em sua direção até que ele chegue à sua caixa de correio!”

Os fãs do serviço de cópia impressa do streamer estão recebendo o anúncio antes do encerramento do serviço de entrega no final de setembro.

“A Netflix está fazendo tudo o que pode para levar as pessoas a assistir a tantos filmes quantos têm na fila antes de serem cancelados”, disse Long, um autodenominado cinéfilo da Carolina do Norte, que disse à NPR que tem 500 filmes. na fila dele. Agora.

“É ridículo”, disse Long. “Eu não acho que vou superar isso.”

Long, como sempre, disse que planeja devolver os DVDs ao remetente.

“Você não pode ter DVDs”, disse ele. “Você deve mandá-los de volta.”

Mas com a empresa cancelando seu serviço de DVD, outros assinantes não estão interpretando a oferta da Netflix da mesma maneira.

A Seção de perguntas frequentes O site da Netflix diz que a empresa aceitará devoluções até 27 de outubro. Mas o e-mail promocional da Netflix não diz explicitamente aos clientes o que fazer com esses discos. Isso causa confusão entre os clientes e debate entre os membros da comunidade online Reddit.

Leslie Lowdermilk, uma assinante de DVD da Netflix da Carolina do Norte, disse à NPR: “Sinto que no final do dia eles estão enviando esses DVDs e você pensa: ‘Porque, o que eles vão fazer com eles? ‘

É um grande pedido para uma empresa que vendeu mais de 5 bilhões de DVDs para clientes desde seu lançamento em 1998. A maioria deles acaba em aterros sanitários.

Uma porta-voz da Netflix disse à NPR que a empresa realmente espera devolver esses discos e planeja divulgar mais detalhes sobre o encerramento de seu negócio de DVD em um mês.

Lindsay Spiller é advogada de um escritório de advocacia comercial e de entretenimento em San Francisco a lei joga A Netflix disse que não poderia distribuir DVDs mesmo que quisesse.

“Os cineastas e proprietários de direitos de propriedade licenciam a Netflix e podem sublicenciá-la para seus assinantes”, disse Spiller. “Mas eles não podem dá-lo a ninguém. Eles não o têm.”

Mary Gerby, uma cliente de DVD da Netflix com sede em Massachusetts, disse que gostaria de receber mais filmes da Netflix. Mas ele quer que a empresa seja clara em suas comunicações.

“Eles deveriam ter deixado bem claro se é um aluguel, qual é o período de devolução e se as pessoas estão segurando essas coisas”, disse Kerby. “Espero que eles encontrem uma maneira de colocá-los permanentemente nas mãos do público, ou em bibliotecas ou lugares onde não sejam desperdiçados.”