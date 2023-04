FATOS ATENÇÃO: fotos falsas de Trump estão circulando em vez da real

NOVA YORK (AP) – Donald Trump olhou diretamente para a câmera em uma camiseta preta. Dando um up no look de terno e gravata listrada. Pulsando em um macacão laranja.

Embora Trump não tenha realmente feito uma durante sua audiência e audiência, imagens semelhantes que pretendiam mostrar uma foto do ex-presidente circularam online na terça-feira. no Tribunal Criminal de Manhattan.

Imagens fabricadas são criadas usando pelo menos alguns geradores de texto para imagem de inteligência artificial Alguns usuários de mídia social foram enganados pelo ícone visual. Trump foi acusado de 34 crimes. Falsificação de registros comerciais.

Trump, que admitiu todas as alegações de que levantou dinheiro com sua própria foto falsa, disse em um e-mail a apoiadores na terça-feira que sua campanha estava estampada em uma camiseta.

Confira os fatos aqui.

Alegação: Imagens que circulam nas mídias sociais mostram fotos do ex-presidente capturadas na terça-feira.

Fatos: essas imagens são criadas ou manipuladas para se parecerem com fotos de reservas.

Depois que ele foi levado sob custódia na terça-feira, as impressões digitais de Trump foram tiradas como parte do processo de registro, mas sua foto não foi tirada, de acordo com dois policiais. Os funcionários não puderam discutir publicamente os detalhes do processo e falaram com a Associated Press sob condição de anonimato.

No entanto, mais de 10 imagens falsas que pretendiam mostrar uma foto policial de Trump circularam no Twitter, Facebook, Instagram e TikTok na terça-feira, algumas mais realistas do que outras.

“De 1 a 10, quão feliz você está com a prisão de Trump?” escreveu um usuário do Twitter que compartilhou uma foto falsa de reserva em uma postagem que foi curtida mais de 13.000 vezes.

Imagens que circulam nas redes sociais retratam o ex-presidente em trajes que vão do terno e gravata à camiseta, em paredes numeradas ou fundos cinza e branco.

A campanha de Trump também fabricou sua própria foto, enviando por e-mail aos apoiadores a imagem de uma camiseta com as palavras “Inocente”. Foi criado editando uma ardósia com marcadores de elevação e detalhes fictícios de reserva tiro na cabeça existente do ex-presidente.

Alguns usuários que compartilham outras variantes admitiram que foram criadas usando ferramentas de IA – que estavam por trás da enxurrada de imagens falsas do mês passado. Ele supostamente mostra Trump sendo violentamente preso por policiais da cidade de Nova York.

Muitas das fotos falsas tinham sinais de arte artificial, como um texto numerado bobo no fundo, em vez do gráfico de elevação frequentemente visto em fotos de reserva.

Embora algumas postagens sejam compartilhadas como piadas óbvias, as imagens de IA “se prestam à degradação do contexto”, disse Sam Gregory, diretor executivo da Witness, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para usar a tecnologia de vídeo para os direitos humanos.

Ou seja, se perderem seu contexto inicial, como paródia ou sátira, as imagens podem se espalhar como desinformação ou desinformação.

“Como outras mídias manipuladas, a velocidade de compartilhamento supera a velocidade de verificação de fatos”, disse Gregory, e “as pessoas compartilham o que querem acreditar”.

___

Os escritores da Associated Press, Michael Balsamo e Colin Long, em Washington, contribuíram para este relatório.

___

Faz parte do esforço da AP para lidar com a desinformação amplamente compartilhada, incluindo o trabalho com agências e organizações externas para adicionar contexto factual ao conteúdo falso que circula online. Saiba mais sobre checagem de fatos na AP .