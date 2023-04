Inflação de ações na Ásia, preocupações com o crescimento; RBA atinge a pausa

Ações asiáticas caíram com preocupações com a inflação e fraco sentimento de tendência de dados

Os mercados europeus estão mais abertos

Ações de Hong Kong caíram com a tecnologia pairando sobre as tensões sino-americanas

HONG KONG, 4 Abr (Reuters) – As bolsas de valores asiáticas caíram nesta terça-feira, uma vez que um corte repentino nas metas de produção de petróleo do grupo Opep+ deixou os investidores preocupados com a inflação, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram com dados mais fracos da produção nos Estados Unidos.

O anúncio no domingo de cortes nas metas de produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados, conhecidos como OPEP+, impulsionou os preços do petróleo e complicou as perspectivas de inflação. O petróleo Brent subiu 0,44%, para US$ 85,3 o barril, alta de mais de 6% durante a noite.

Os investidores avaliaram dados econômicos na segunda-feira que mostraram que a atividade manufatureira dos EUA caiu para o nível mais baixo em quase três anos em março, com a queda de novos pedidos, e analistas disseram que a atividade pode desacelerar ainda mais devido a condições de crédito mais apertadas. consulte Mais informação

“Houve uma tendência de enfraquecimento desde maio do ano passado, mas a recente turbulência bancária pode ter alimentado mais otimismo”, disseram analistas do ANZ em nota.

“A manufatura é um dos setores da economia mais sensíveis às taxas, já que bens como automóveis são comprados principalmente a crédito. Há notícias encorajadoras contínuas sobre a inflação das commodities.”

No início do pregão europeu, os futuros do STOXX 50 do euro subiram 0,33%, os futuros do DAX alemão subiram 0,39% e os futuros do FTSE subiram 0,35%. Os futuros de ações dos EUA, o S&P 500 e-minis ESC1, caíram 0,07%.

Na Ásia, o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão ( .MIAPJ0000PUS ) caiu 0,4%, revertendo os ganhos iniciais.

O índice de ações Nikkei do Japão (0,N225) subiu 0,3%. Em Sydney, o mercado de ações (.AXJO) subiu enquanto o dólar australiano caiu quando o Reserve Bank of Australia interrompeu seu ciclo de aperto após 10 aumentos consecutivos nas taxas.

O índice CSI300 de primeira linha da China (.CSI300) foi pouco alterado na hora do almoço, enquanto o Shanghai Composite (.SSEC) subiu 0,22%.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,1%, liderado pelas ações de tecnologia, com o aumento das tensões sino-americanas pesando sobre o sentimento dos investidores.

A China alertou o presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, na terça-feira, a “não repetir os erros do passado” e a se encontrar com o presidente taiwanês Tsai Ing-wen. consulte Mais informação

Na segunda-feira, os ganhos nas ações de energia ajudaram a elevar os índices de ações globais, uma vez que os novos cortes de produção do grupo OPEP + podem empurrar os preços do petróleo para US$ 100 o barril. O índice do setor de energia S&P 500 ( .SPNY ) subiu 4,9%.

No entanto, a perspectiva de preços mais altos do petróleo somou-se às preocupações com a inflação em Wall Street, dias depois de evidências de arrefecimento dos preços, aumentando as expectativas de que o Federal Reserve dos EUA encerrará em breve sua agressiva campanha de aperto monetário.

O Dow Jones Industrial Average (.DJI) subiu 0,98%, o S&P 500 (.SPX) subiu 0,37% e o Nasdaq Composite (.IXIC) caiu 0,27%.

Os observadores do mercado estão tentando avaliar quanto tempo o Fed precisará para aumentar as taxas de juros para reduzir a inflação e se a economia dos EUA está caminhando para a recessão.

Os rendimentos do Tesouro recuaram depois que os dados da indústria dos EUA aumentaram as expectativas de alguns investidores de que o Fed reduzirá as taxas ainda este ano, à medida que a economia desacelera. Dados separados também mostraram que os gastos com construção nos EUA enfraqueceram em fevereiro.

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos de referência estava em 3,4151% na segunda-feira, em comparação com o fechamento dos EUA de 3,432%.

Os rendimentos de dois anos subiram com as expectativas dos traders de que as taxas dos fundos do Fed serão mais altas, chegando a 3,9676% em comparação com o fechamento dos EUA em 3,98%.

O dólar reverteu algumas perdas, mas permaneceu na defensiva depois de perder terreno na segunda-feira, após dados econômicos fracos dos EUA.

O foco nas moedas da Ásia recaiu sobre o RBA, que suspendeu sua onda de aperto conforme o esperado pelos mercados financeiros, embora os economistas estivessem mais divididos quanto ao resultado.

O australiano ficou estável e caiu 0,4% em relação ao dólar, para US$ 0,6758.

O índice do dólar americano, que acompanha o dólar em relação a uma cesta de moedas de outros parceiros comerciais importantes, ficou em 102,16.

O dólar subiu 0,2% para 132,68 em relação ao iene japonês, alta de 0,5% no mês, enquanto a moeda única europeia ficou estável em US$ 1,0893 no dia.

O ouro caiu ligeiramente. O ouro à vista foi negociado a US$ 1.980,59 a onça.

