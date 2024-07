As ações da Nokia caíram após divulgar números fracos de vendas líquidas trimestrais

BARCELONA, ESPANHA – 26 DE FEVEREIRO: Um logotipo acende no estande da Nokia no Mobile World Congress 2024 em 26 de fevereiro de 2024 em Barcelona, ​​​​Espanha. (Foto de Xavi Torrent/Getty Images)

O cenário continua desafiador, já que as operadoras permanecem cautelosas no campo das redes móveis, alertou.

“O impacto mais significativo foi o desafiador período comparativo do ano passado, que viu o rápido pico de implantação do 5G na Índia, com a Índia sendo responsável por um declínio de três quartos.” O CEO da Nokia, Pekka Lundmark, disse no comunicado de resultados.

Citando a “fraqueza contínua do mercado”, as vendas líquidas também caíram 18%, para 4,47 mil milhões de euros – o nível mais baixo alcançado desde o quarto trimestre de 2015, segundo dados do LSEG.

Anteriormente, a Nokia disse O seu lucro operacional comparável caiu para 423 milhões de euros (462 milhões de dólares) no segundo trimestre, quase um terço abaixo dos 619 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado.

As ações da empresa listadas em Helsinque caíram 8% às 9h, horário de Londres, logo após a abertura do mercado.

Ações da Finland Telecom Nokia Caiu na quinta-feira depois que a empresa relatou uma queda de 32% no lucro operacional do segundo trimestre devido à fraca demanda por seus equipamentos 5G.

No entanto, com base na entrada de encomendas registada no último trimestre, a Nokia previu um ambiente industrial “estabilizado” e uma “aceleração significativa no crescimento das vendas líquidas no segundo semestre”.

“Embora a dinâmica esteja melhorando, a recuperação das vendas líquidas está acontecendo um pouco mais tarde do que esperávamos anteriormente, o que está impactando as premissas de vendas líquidas da nossa equipe de negócios para 2024”, disse Lundmark. “No entanto, continuamos firmemente no caminho certo para alcançar as nossas perspetivas para o ano inteiro, apoiados pela nossa ação rápida em matéria de despesas.”

A empresa tem como meta um desempenho próximo ou abaixo do ponto médio da sua orientação de lucro operacional comparável, entre 2,3 mil milhões e 2,9 mil milhões de euros para o ano inteiro.

A Nokia sofreu um grande golpe no final do ano passado, quando perdeu um importante contrato na América do Norte, quando a gigante norte-americana de telecomunicações AT&T escolheu a Ericsson como fornecedora para construir a sua rede de telecomunicações, conhecida como tecnologia ORAN.

A empresa finlandesa e a rival sueca Ericsson embarcaram em planos acentuados de redução de custos, no meio de uma batalha que abrange toda a indústria para reduzir a economia e os custos de infra-estrutura dos operadores móveis. Em outubro, a Nokia anunciou 14 mil cortes de empregos após uma queda nas receitas no terceiro trimestre, com o objetivo de reduzir os seus custos totais em 800 milhões, para 1,2 mil milhões de euros, até 2026.

A empresa disse na quinta-feira que fez “progressos significativos” no seu programa de redução de custos e tomou medidas para reduzir custos em 400 milhões de euros até o momento.

– Arjun Karpal da CNBC contribuiu para este relatório.