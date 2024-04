Kevin Bacon retorna à escola 'Footloose' para comemorar o 40º aniversário do filme

CNN

Kevin Bacon tem oferecido Seu icônico filme de 1984, “Footloose”, foi feito sob sua promessa de retornar ao ensino médio em Utah.

Bacon fez uma aparição na Payson High School no sábado, meses depois que os alunos da escola iniciaram a campanha #BacontoPayson nas redes sociais. Como parte do esforço, os alunos recriaram cenas de filmes e criaram vídeos de dança na esperança de chamar a atenção do ator para que ele pudesse aparecer no baile de formatura da escola.

A Payson High School será transferida no final do ano letivo.

“Quando ouvi pela primeira vez sobre essa coisa de Bacon para Payson, pensei, 'Uau, isso é uma loucura'. Mas todos vocês foram tão incansáveis”, disse Bacon em seu discurso no campo de futebol da escola no sábado. ABC7. “Você falou comigo.”

Bacon disse que aprecia a dedicação do aluno.

Imagens CBS/Getty Kevin Bacon em 'Footloose'.

Como parte do esforço da Payson High School para trazer Bacon de volta ao campus, eles se comprometeram a fabricar 5.000 kits de recursos essenciais para ajudar a Fundação Sixdegrees.org. Como parte disso, a organização pretende embalar e distribuir até 40 mil kits. “Descomprometido40” Tentar.

Em seu discurso no sábado, Bacon agradeceu aos estudantes por “tornarem o retorno de uma estrela de cinema muito positivo”.

Bacon recebeu um diploma honorário da Payson High School, posou para fotos com alunos e até sacudiu seu armário durante sua visita, de acordo com o vídeo divulgado por Bacon. Instagram Histórias de sábado.

“Footloose” foi lançado em 1984 e estrelou Bacon como um adolescente que se muda para uma pequena cidade onde é proibido dançar. O filme culmina em um baile de formatura, que ainda é um ponto de apoio 40 anos depois.