Futuros de ações sobem antes de uma semana importante para grandes empresas de tecnologia

6 horas atrás

Os preços dos ativos de refúgio caíram na segunda-feira, enquanto os preços dos ativos mais arriscados subiram à medida que os receios de um conflito mais amplo no Médio Oriente diminuíram.

O Bitcoin subiu 1,56%, sendo negociado a US$ 65.713,97, à medida que a maioria dos mercados de ações asiáticos subiam, liderados pelo índice Hang Seng de Hong Kong, de acordo com a CoinMetrix.

O porto seguro do iene japonês caiu para 154,7, enquanto os preços à vista do ouro caíram 0,87%, para US$ 2.369,58 a onça.

Os preços do petróleo, que inicialmente subiram, também caíram com a notícia do ataque de Israel contra o Irão. Os futuros do petróleo Brent caíram 0,73%, para US$ 86,65, na segunda-feira, enquanto os futuros do US West Texas Intermediate caíram 0,84%, para US$ 82,44.

-Lim Hui Jee