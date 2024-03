O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é indicado para as próximas eleições nacionais; Procurando pela terceira vez

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, tornou-se no sábado o candidato oficial do seu partido para as tão esperadas eleições presidenciais de julho, o que lhe permitiria caminhar para um terceiro mandato consecutivo sem nenhuma competição real no horizonte.

Não é incomum na Venezuela que a principal opositora de Maduro, María Corina Machado – que obteve mais de 90% dos votos nas primárias para a coligação da oposição – tenha estado envolvida em controvérsia eleitoral desde que as autoridades venezuelanas a desqualificaram para ocupar cargos públicos durante 15 anos.

ARQUIVO – Nesta foto de arquivo de 22 de janeiro de 2021, o presidente venezuelano Nicolás Maduro fala durante uma cerimônia que marca o início do ano judicial na Suprema Corte em Caracas, Venezuela. Foto AP/Mathias Delacroix, Arquivo)



Maduro aceitou a nomeação como candidato do Partido Socialista Unido, no poder, para as eleições presidenciais de 28 de julho, dizendo que tinha “apoio popular” numa reunião do partido em Caracas. Segundo o partido, a sua decisão foi confirmada por mais de quatro milhões de membros que votaram no seu candidato na semana passada.

“Um homem não estará aqui sozinho. Estou aqui pelo povo”, disse Maduro. “Aqui o candidato não é Maduro, aqui o candidato é o povo”.

Maduro, o sucessor escolhido a dedo do Presidente Hugo Chávez, subiu ao poder em Março de 2013, após a morte de Chávez, e o seu encanto caseiro valeu-lhe o afecto e os votos de milhões. Um segundo mandato veria Maduro chefiar o governo da Venezuela até 2031.

Sob seu governo, a Venezuela mergulhou numa profunda crise económica, apenas agravada pelas sanções dos EUA. A crise deslocou milhões Imigrar de um país sul-americanoMuitos estão agora indo para a América.

O governo dos EUA suspendeu no ano passado algumas sanções aos setores de petróleo, gás e mineração da Venezuela depois que Maduro concordou com a oposição em permitir eleições para nivelar o campo de jogo.

Mas a administração Biden acabou com algum alívio depois que o tribunal superior da Venezuela manteve a proibição de Machado. Também ameaçou retirar ajuda adicional se o governo Maduro continuar a violar o acordo.

O prazo para inscrição de candidatos é 25 de março, mas até agora Machado disse que continuará “até o fim”, embora não tenha deixado claro como evitará a proibição da titularidade.

Nos últimos dias, a coligação da oposição questionou o processo eleitoral e apelou ao “respeito pela lei”.

O bicampeão presidencial Henrique Gabriels e outras figuras da oposição que se recusaram a concorrer antes das primárias também foram desqualificados.

Capriles está entre um número crescente de opositores ao governo e líderes estrangeiros que instam Machado a afastar-se para permitir que os eleitores se unam em torno de uma alternativa. Enquanto Machado avançava, ela a incentivou a “sentir-se real” esta semana.

“Eles acreditam que esta é mais uma eleição, mais uma luta eleitoral, onde podem afastar-nos ou enganar-nos, e vamos ficar calados, manter a cabeça baixa. Eles não entendem”, disse Machado aos apoiantes. Muitos comícios.