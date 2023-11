Hospital Al-Shifa: Israel diz que está realizando uma ‘operação precisa e direcionada’ em Gaza

CNN





Israel disse ter lançado uma operação militar “direcionada” contra o Hamas na manhã de quarta-feira dentro de al-Shifa, o maior hospital de Gaza, onde se acredita que milhares de palestinos estejam abrigados.

As condições dentro do hospital estavam inoperantes porque o combustível acabou Deteriorou-se rapidamente Nos últimos dias, em meio a intensos combates, os médicos alertaram para uma situação ainda mais “catastrófica” para pacientes, funcionários e deslocados.

Num comunicado publicado online, as Forças de Defesa de Israel afirmaram ter lançado “uma operação precisa e direcionada contra o Hamas numa área específica do Hospital Shifa”. Não se sabe quantos soldados entraram no hospital, mas tanques israelenses puderam ser vistos dentro do complexo da instalação, disse um jornalista de al-Shifa à CNN.

“Nós os vemos apontando os canhões dos tanques para o hospital. Não sabemos se os soldados estão no hospital [buildings]Mas eles estão dentro do complexo com os tanques”, disse Qader al-Zanoun, repórter da agência de notícias palestina Wafa, à CNN.

Ele disse que tiroteios ocorreram no pátio e algumas janelas de um dos prédios estavam abertas.

Médicos e jornalistas do hospital descreveram à CNN os esforços desesperados para manter os bebés prematuros vivos e os procedimentos limitados à luz de velas.

Num comunicado divulgado na quarta-feira, Israel acusou novamente o Hamas de continuar a utilizar o grande complexo hospitalar para fins militares, dizendo que isso “afeta o estatuto protegido do hospital ao abrigo do direito internacional”.

O Hamas e as autoridades hospitalares continuam a negar as alegações de Israel de que construiu um centro de comando sob um hospital do Hamas.

Um médico da Al-Shifa disse à CNN que foi alertado 30 minutos antes do início da operação israelense.

“Fomos solicitados a ficar longe de janelas e varandas. Estamos ouvindo veículos blindados, que estão muito perto da entrada do complexo”, disse o Dr. Khaled Abu Samra.

Centenas de funcionários e pacientes ainda estão em Al Shifa, de acordo com os últimos relatórios do hospital, juntamente com vários milhares que procuraram refúgio dos ataques aéreos e terrestres israelenses.

Uma declaração israelense dizia: “As FDI estão conduzindo uma operação terrestre em Gaza para derrotar o Hamas e resgatar nossos reféns. Israel está em guerra com o Hamas, não com os civis em Gaza.

A declaração do Hamas culpou Israel e os Estados Unidos pelo ataque ao hospital militar israelense. Ao apoiar o que chamou de “falsa narrativa” de Israel de que o Hamas usa al-Shifa como base de comando e controle, disse que os EUA deram a Israel “luz verde para realizar mais massacres contra civis”.

Na terça-feira, a Casa Branca e o Pentágono disseram que o Hamas Armazene armas e opere o centro de comando Do hospital.

O Pentágono disse que os EUA desclassificaram recentemente a inteligência para mostrar que o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina al-Shifa estão a usar os hospitais como uma forma de “cobrir e apoiar as suas operações militares e manter reféns”.

O Ministro da Saúde palestino, Dr. Mai al-Qaila, disse que o ataque militar israelense representava “um novo crime contra a humanidade, a equipe médica e os pacientes” e poderia ter “consequências catastróficas” para os pacientes e a equipe médica.

Israel declarou guerra ao Hamas, o grupo militante palestino que controla Gaza, e impôs um “bloqueio total” em 7 de outubro, após ataques terroristas do Hamas em Israel. 1.200 pessoas foram mortas nos ataques do Hamas e cerca de 240 outras foram mortas. Os reféns, a maioria dos quais mantidos em cativeiro em Gaza.

Desde então, a resposta israelita matou pelo menos 11.180 palestinianos – incluindo 4.609 crianças e 3.100 mulheres – de acordo com o Ministério da Saúde palestiniano em Ramallah, que retira recursos médicos de Gaza.

A pressão internacional sobre o governo israelita intensificou-se nos últimos dias, entre relatos de condições desesperadas nos hospitais de Gaza, carentes de combustível, e de grave escassez de alimentos e água.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, repetiu na terça-feira os seus apelos a um cessar-fogo em Gaza “em nome da humanidade”.

Médicos e jornalistas descreveram as terríveis condições em al-Shifa.

“Os bebés e as crianças ainda não têm água, nem comida, nem leite… a situação no hospital é catastrófica”, disse o diretor do hospital, Mohammed Abu Salmiya, à CNN na segunda-feira.

O jornalista Al Za’anoun disse que as pessoas no hospital “estão morrendo de fome, não há comida nem água para beber, não temos água da torneira durante uma hora por dia”.

Ele disse que dezenas de cadáveres seriam enterrados em uma vala comum no pátio das instalações do hospital, pois os parentes não poderiam sair para enterrar seus entes queridos.

“A cena era terrível, o cheiro dos mortos era insuportável, a maioria dos corpos eram de mulheres e crianças”, disse Al Zanoon à CNN.

Abu Salmiya disse à Al Jazeera que mais de 150 corpos estavam planejados para serem enterrados, mas ele estava preocupado que o cemitério não fosse grande o suficiente.

Nos últimos dias, 15 pacientes morreram em al-Shifa, seis deles recém-nascidos, devido à falta de eletricidade e de suprimentos médicos, disse o Ministério da Saúde palestino em Ramallah, citando números do território controlado pelo Hamas.

À medida que os suprimentos de oxigênio acabavam, bebês prematuros foram retirados de incubadoras com defeito e embrulhados em papel alumínio na segunda-feira, numa tentativa desesperada de mantê-los vivos. As fotos mostram vários bebês recém-nascidos juntos na cama.

O ministro da Saúde egípcio, Khaled Abdel Ghaffar, disse na terça-feira que estavam a ser tomadas medidas para trazer 36 recém-nascidos de al-Shifa para o Egipto, embora tal transferência fosse arriscada.

Registrado pela Organização Mundial da Saúde Pelo menos 137 ataques Em relação às instalações de saúde em Gaza, disse que houve 521 mortes e 686 feridos.

Outros locais protegidos, como escolas, abrigos civis e instalações das Nações Unidas, já foram danificados ou destruídos em ataques aéreos israelitas. Na segunda-feira, a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente anunciou que 100 funcionários da ONU foram mortos em Gaza desde o início dos combates – o maior número na história das Nações Unidas.

Esta história está quebrando e será atualizada.