Veja Dakota Johnson no spinoff do Homem-Aranha da Sony – The Hollywood Reporter

Dakota Johnson em ‘Madame Web’

Cortesia da Sony Pictures

A Sony Pictures revelou o primeiro trailer de seu próximo spin-off do Homem-Aranha. Senhora Webb.

SJ O longa de Clarkson faz parte do Universo de personagens Marvel da Sony Pictures e chegará aos cinemas em 14 de fevereiro de 2024, bem a tempo das datas do Dia dos Namorados. Dakota Johnson baseou seu papel na personagem de quadrinhos da Marvel, Cassandra Webb, uma aparente mutante e arauto do futuro para heróis com tema de Aranha.

Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabella Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott completam o elenco.

O trailer foi lançado na quarta-feira e mostra Johnson tendo encontros misteriosos com um homem do passado de sua mãe. “Estou tendo visões”, diz ele na filmagem. “Se você quer viver, você deve acreditar em mim.”

Clarkson (Anatomia de um escândaloCom história de Kerem Sangha, ele dirigiu o filme e co-escreveu o roteiro com Claire Parker. Lorenzo Di Bonaventura atua como produtor, enquanto Parker e Adam Merrims são produtores executivos.

Outros spin-offs do Homem-Aranha no horizonte da Sony incluem Aaron Taylor-Johnson como protagonista. Kraven, o CaçadorSerá o terceiro filme estrelado por Tom Hardy, que chegará aos cinemas em agosto de 2024 tóxico A franquia está marcada para novembro do próximo ano. No ano passado, Studio foi lançado MorfeuÉ estrelado por Jared Leto, Matt Smith e Adria Arjona como personagens da Marvel Comics.

Durante uma entrevista anterior com O repórter de HollywoodSweeney provocou seu papel Senhora Webb Ao dizer: “Ela adorou as lutas pessoais pelas quais a personagem passa”. Em outra conversa com THRA atriz indicada ao Emmy trabalha Senhora Webb “Um destaque absoluto na carreira.”

Johnson explodiu Cinquenta Tons de Cinza Franquia e seus títulos de filmes recentes incluem: Mau momento no El Royale, Cha Cha é muito suave E persuasão. Conhecido por séries de televisão, incluindo Sweeney prazer E Lótus BrancaAlém desse trabalho cinematográfico Realidade e o próximo rom-com da Sony Ninguém além de você.