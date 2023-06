Cúpula de Segurança da Ásia começa em meio a tensões EUA-China

[1/8] O ministro da Defesa de Cingapura, Dr. Eng Eng Hen, se reúne com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, à margem do 20º Shangri-La Dialogue em Cingapura, em 2 de junho de 2023. Manual do Ministério da Defesa de Singapura/ REUTERS

CINGAPURA, 2 Jun (Reuters) – A principal reunião de segurança da Ásia começou nesta sexta-feira com uma rivalidade acirrada entre os Estados Unidos e a China que deve dominar o fim de semana com conversas de alto nível, operações militares de fundo e diplomacia delicada.

O Shangri-La Dialogue, que atrairá altos oficiais militares, diplomatas, fabricantes de armas e analistas de defesa de todo o mundo, será realizado em Cingapura de 2 a 4 de junho.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, fará um discurso na noite de sexta-feira, antes que o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e o novo ministro da Defesa da China, Li Shangfu, devam negociar negociações no fim de semana.

As relações entre os Estados Unidos e a China estão em seu ponto mais baixo em décadas, já que as duas superpotências permanecem profundamente divididas sobre tudo, desde a soberania de Taiwan até espionagem cibernética e disputas territoriais no Mar da China Meridional.

As esperanças de que a cúpula em Cingapura fosse uma oportunidade para consertar os laços entre Washington e Pequim sofreram um golpe na semana passada, quando Li recusou uma oferta para se encontrar com Austin.

Li, que foi nomeado novo ministro da Defesa da China em março, foi sancionado pelos Estados Unidos em 2018 por comprar armas da Rússia.

Houve uma breve conversa sino-americana na cúpula durante uma sessão paralela sobre segurança cibernética.

A diretora de inteligência nacional dos EUA, Avril Hines, disse “precisamos conversar com a China” depois de ser questionada pelo coronel sênior chinês Zhu Qichao sobre a cooperação em riscos de segurança cibernética relacionados à inteligência artificial.

Austrália

O discurso de Albanese ocorre no momento em que a Austrália busca fortalecer seu relacionamento com a China após um congelamento diplomático de três anos e sanções comerciais que Pequim agora está relaxando.

A China compra a maior parte do valioso minério de ferro da Austrália e é seu maior parceiro comercial.

Os EUA são o maior parceiro de defesa da Austrália e Pequim criticou um acordo anunciado em março para comprar submarinos movidos a energia nuclear dos EUA.

A Austrália deve gastar US$ 368 bilhões (US$ 250 bilhões) no programa submarino, parte de um acordo de defesa mais amplo com os EUA e a Grã-Bretanha conhecido como AUKUS.

A Austrália faz parte da rede de coleta e compartilhamento de inteligência Five Eyes, juntamente com os EUA, Grã-Bretanha, Canadá e Nova Zelândia – parte do que as autoridades chinesas dizem ser um esforço para conter a persistente “mentalidade da Guerra Fria” do Ocidente e sua ascensão. .

Desde que foi eleito em maio de 2022, o governo trabalhista albanês buscou laços mais estreitos com os países da ASEAN. O chefe de defesa da Austrália disse que seu país está focado na prevenção de conflitos e no aprofundamento do envolvimento com parceiros, incluindo as ilhas do Pacífico e as nações do Sudeste Asiático, enquanto as principais lutas pelo poder continuam na região.

(US$ 1 = 1,4743 dólares australianos)

Reportagem de Joe Brock, Greg Torode, Kanupriya Kapoor, Jinggui Kok, Chen Lin e Raju Gopalakrishnan; Reportagem adicional de Kirsty Needham; Edição de Gerry Doyle

