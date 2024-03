Eleições na Rússia: sondagem encenada pode dar a Putin outro mandato

Por Steve Rosenberg

Professor da Rússia, Borovsk

4 horas atrás

legenda da imagem, A arte de rua de Vladimir Ovshinnikov adorna as paredes de Borovsky – exceto quando se torna demasiado política.

Enquanto caminhava por Borovsk, duas coisas me chamaram a atenção sobre esta cidade a 100 quilômetros de Moscou.

Primeiro, não há sinal de eleições presidenciais neste fim de semana.

Vejo alguns banners eleitorais ou outdoors e panfletos políticos sendo distribuídos.

Não é de admirar, realmente. A falta de preparativos eleitorais reflecte a falta de drama em torno de um evento encenado que poderá dar a Vladimir Putin um quinto mandato no Kremlin.

Outra coisa que você não pode ignorar em Borovsk é a arte de rua. Está em toda parte.

Grande parte foi criada pelo artista de rua Vladimir Ovsinikov. Seu trabalho olha para baixo de muros e edifícios por toda a cidade.

A maioria de suas pinturas é controversa. Como um globo gigante descrevendo a história da cidade. Ou a foto de um famoso jogador de futebol.

No entanto, quando Vladimir pinta um quadro da Rússia de hoje, ele fica muito mais sombrio.

“Eu chamo isso de o cúmulo da ambição”, me diz o artista de 86 anos. Uma pintura que ele me mostra em casa mostra um homem com uniforme de artes marciais andando na corda bamba sobre crânios humanos.

“É a isso que leva a ambição de quem está no poder.”

Mais dramaticamente, a sua imagem de dois moedores de carne a desmembrar pessoas – um intitulado 1937 (Ano do Grande Terror de Estaline); Outra operação militar especial (a guerra da Rússia na Ucrânia).

“Não aprendemos nenhuma lição”, conclui Vladimir.

Depois que o artista grafitou moedores de carne semelhantes em uma parede, ele foi multado por “insultar” os militares russos. Sua arte de rua, que mostra mísseis caindo sobre uma mulher vestida com as cores azul e amarela da Ucrânia, tem o mesmo efeito.

Vladimir usa a sua arte não só para comentar o presente, mas também para iluminar o passado sombrio da Rússia – as repressões da era Estaline. As autoridades não gostaram do seu grafite criticando a guerra na Ucrânia. É pintado rapidamente.

“Minhas pinturas fazem as pessoas pensarem: estamos certos ou errados neste conflito?” Vladimir me conta. “Acredito que isto é uma ofensa à integridade territorial de um Estado vizinho. Se eu permanecer calado, perdoarei.”

“Muitos permanecem em silêncio porque temem a repressão, perder o emprego e serem criticados por outros”.

Depois da morte do líder da oposição Alexei Navalny na prisão, Vladimir pintou o retrato de Navalny numa pedra memorial local em homenagem às vítimas da repressão política.

“Alguém apagou tudo naquele mesmo dia”, Vladimir me conta. “Mas em casa fiz um rascunho em papelão. Depois peguei isso e coloquei no monumento.”

legenda da imagem, Vladimir diz que suas pinturas fazem as pessoas pensarem sobre o conflito na Ucrânia

Como Vladimir vê o futuro da Rússia?

“Algumas pessoas ainda prevêem repressão e estamos caminhando para o totalitarismo e o totalitarismo”, diz ele.

Uma foto do presidente

Vladimir Ovchinnikov me disse que não assiste televisão.

Se o fizer, verá uma imagem muito diferente da Rússia na televisão estatal.

Versão de Vladimir Putin.

Sem crânios humanos. Sem moedor de carne. Sem mencionar Alexei Navalny.

É a agressão da Rússia no exterior e não a opressão interna. Esta é a Rússia com um passado glorioso e um futuro igualmente glorioso. Uma Rússia de cavaleiros e patriotas reunidos em torno da bandeira para defender a pátria das agressões externas.

É uma Rússia que ama o seu actual líder.

fonte da imagem, Boas fotos legenda da imagem, Vladimir Putin deve vencer as eleições pela quinta vez

Há poucos dias, o noticiário noturno do canal 1 da Rússia parecia adorar os fãs de Putin cumprimentando o presidente como uma estrela pop.

“Cuide-se”, gritou uma mulher, antes de beijá-lo.

“Vida longa!” Um homem gritou.

Se confiarmos apenas no Canal 1 para obter notícias, poderemos concluir que Vladimir Putin não tem hipóteses de obter uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais.

Mas o contexto é tão importante quanto as pinturas.

E o contexto aqui é importante.

O Kremlin não só controla a televisão na Rússia, mas também controla todo o sistema político, incluindo as eleições.

Enquanto o Presidente Putin procura um quinto mandato, não enfrenta nenhum desafio sério. Seus críticos mais veementes foram exilados ou presos em casa. O seu maior rival, Navalny, está morto.

Mas o Kremlin gosta de se gabar de que a Rússia tem a “melhor democracia” do mundo. Assim, Putin está nas urnas com três candidatos oficialmente reconhecidos do parlamento russo amigo do Kremlin.

Conheci um deles recentemente. Foi uma experiência diferente.

“Por que você acha que seria um presidente melhor que Putin?” Perguntei a Nikolai Kharidonov, o candidato do Partido Comunista.

“Não cabe a mim dizer”, respondeu o Sr. Kharidonov. “Isso não estaria certo.”

legenda da imagem, O candidato presidencial Nikolai Kharidonov (à esquerda) acredita que não pode dizer se seria um presidente melhor do que Putin.

“Mas você acha que o seu manifesto eleitoral é melhor que o de Putin?” Eu continuei.

“Isso cabe aos eleitores decidir.”

“Não importa o que eu penso. É isso que os eleitores querem.”

Em vez de falar sobre si mesmo, Kharidonov elogiou o titular.

“Hoje, Vladimir Putin está a tentar resolver muitos dos problemas da década de 1990 que arrastaram a Rússia para o capitalismo selvagem”, disse Kharidonov. “Ele está tentando unificar a nação para a vitória em todas as áreas. Isso vai acontecer!”

Algo me diz que o coração de Nikolai Kharidonov não está nesta partida.

Um político que tentou, sem sucesso, chegar às urnas foi o político anti-guerra Boris Nadeshtin.

“É absolutamente impossível dizer que as nossas eleições presidenciais são justas e livres”, diz-me Nadeshtin. Ele afirma que foi proibido de competir porque sua mensagem anti-guerra estava se tornando muito popular.

“As pesquisas mostram que cerca de 30-35 por cento das pessoas na Rússia querem votar num candidato que fala de paz como eu. Esta é uma decisão absolutamente impossível para o nosso governo.”

Foto na rua

De volta a Borovsk, aprecio a vista da ponte sobre o rio Brotva.

Daqui a cidade parece uma pintura: posso imaginar um quadro da Rússia pendurado em l'Hermitage. Há uma bela igreja em uma colina, com casas cobertas de neve abaixo. Embrulhadas em casacos quentes, as pessoas caminham cuidadosamente por caminhos gelados.

Eu também ajo com cuidado quando visito a cidade para avaliar o clima. Nas ruas de Borovsk, o que as pessoas pensam sobre a guerra, as eleições e o seu presidente?

“Não importa como você vote, tudo está predeterminado”, me disse uma jovem chamada Svetlana. “Não faz sentido eu participar.”

Mas muitos aqui, especialmente os russos mais velhos, dizem-me que votarão. Quando converso com as pessoas, fica claro que a Rússia que elas veem na TV tem muitos apoiadores.

legenda da imagem, A Rússia quer que os seus cidadãos e o mundo acreditem que tem tudo planeado

“Espero que Vladimir Putin ganhe as eleições e isso acabe com a guerra”, diz-me Lyudmila. “Muitos jovens foram mortos. Muitos países compreenderão finalmente que a Rússia não pode ser derrotada quando há paz.”

“Por que você quer que o Sr. Putin ganhe?” Estou perguntando. “Afinal, foi ele quem iniciou a operação militar especial.”

“Existem muitas opiniões”, admite Lyudmila. “Alguns dizem que a guerra nunca deveria ter começado. Alguns dizem que ele está certo. Não vou julgá-lo agora. Não conhecemos todas as nuances políticas.”

“O senhor Putin está no poder há quase um quarto de século”, saliento. “Num país de 145 milhões de habitantes, não há mais ninguém para fazer o seu trabalho?”

“Droga, temos muitos líderes capazes que, em caso de emergência, podem governar o país”, respondeu Lyudmila.

Nikolai votará no atual presidente, aparentemente indiferente às duas décadas e meia de Putin no poder.