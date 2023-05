Heat ganha vantagem de 2 a 0 sobre o Celtics nas finais da Conferência Leste: como a intensidade de Miami venceu Boston

BOSTON – O nariz tackle com Jimmy Butler não funcionou bem para o Celtics até agora nesta série.

Boston ainda estava ganhando sete pontos no quarto quarto do jogo 2 nas finais da Conferência Leste, quando Grant Williams começou a brigar com Butler. A troca foi tão intensa que suas testas se tocaram.

Há um pouco mais de distância entre o Miami Heat e o Celtics agora. Butler marcou nove de seus 27 pontos no quarto período, incluindo um empate e sinal verde para Williams, e o Heat venceu por 111-105.

“Você tem que vencer as lutas”, disse o técnico do Heat, Erik Spoelstra, que mais tarde disse: “Gosto dessa versão ruim de Jimmy, mas você entende de qualquer maneira. Acho que as pessoas estão prestando mais atenção nele agora.

O Heat – que entra nos playoffs como oitavo cabeça-de-chave – já se tornou o quinto time na história da NBA a começar uma pós-temporada com três vitórias consecutivas no primeiro jogo. Eles agora encerram a série em casa e estão em posição de perder sua primeira ida às finais desde 2020. O jogo 3 é domingo em Miami às 20h30.

Na série da primeira rodada de 2021, o Miami se tornou o primeiro time de estrada a vencer os dois primeiros jogos de uma série de playoffs depois que o Dallas venceu os dois primeiros jogos contra o Clippers.

Boas notícias para os Celtics lá fora. Os Clippers voltaram a vencer a série em sete. Além disso, na série de 2017 contra o Bulls, Boston voltou de um buraco de 0-2 depois de perder esses jogos em casa. Butler estava naquele time de Chicago. As chances de um retorno de Boston são longas. As equipes que perderam por 2 a 0 nas finais da conferência estão com 6 a 56 na série.

Caleb Martin se destacou para o Heat fora do banco, atingindo o recorde de sua carreira nos playoffs com 25 pontos. Bam Adebayo fez 22 pontos, 16 rebotes e nove assistências, e Duncan Robinson somou 15 pontos saindo do banco.

O Celtics liderou por 12 pontos no quarto período. Eles eram liderados por 34 pontos de Jayson Tatum, que não fez um field goal no quarto período, mas acabou convertendo cinco chutes de falta. Jaylen Brown somou 16 pontos, mas acertou 7 em 23. O Boston realmente liderou por 12 no primeiro tempo.

O Celtics cometeu 15 turnovers em um jogo que custou 20 pontos.

“Eles jogaram na zona, mas acho que jogamos em um ritmo melhor”, disse o técnico do Celtics, Joe Mazzulla. “Achei que Jason fez a jogada certa, levou a bola para onde precisava ir, fosse ele ou os caras. Quando não viramos, achei que tínhamos uma boa aparência.

Williams não jogou o jogo 1 na quarta-feira e mal jogou no final da série semifinal do Boston contra o Philadelphia, mas voltou à rotação por nove pontos fora do banco – e o emaranhado com Butler custou caro.

Quando Butler ficou cara a cara após um belo salto em Williams, Butler o venceu e então imitou que Williams era muito pequeno. O remate de 17 pés de Butler com 2:58 restantes empatou o jogo em 100, e ele colocou Miami com um remate de 12 pés com 2:33 restantes.

“Sim, foi”, disse Butler quando questionado se a pista com Williams o motivou. “É uma partida muito boa.”

O Heat terminou o jogo em uma corrida de 24-9. Os chutes de falta de Gabe Vincent fizeram quatro com 19,3 segundos restantes, e depois que Tatum errou um 3, Max Struss colocou o jogo fora de alcance com mais dois chutes de falta.

Vincent, Struss, Robinson e Martin não abandonaram a faculdade. Todas essas duas vitórias nas finais da NBA.

“Essa história acabou”, disse Spoelstra. “Esses caras provaram ser competidores e vencedores.”

AtléticoAnálise instantânea:

A queda do Celtics no quarto período

O Celtics parecia estar em ótima forma quando conquistou uma vantagem de 12 pontos no início do quarto período, mas o Heat respondeu rapidamente. Martin, que acompanhou seu time várias vezes ao longo do jogo, dirigiu o aro para um balde e Robinson perfurou dois pontos consecutivos de 3.

Miami dominou o resto do jogo. Butler acertou alguns baldes grandes, incluindo um sobre Williams logo depois que os dois se enfrentaram e falaram mal. Adebayo foi o dono da taça e o ataque do Celtics desapareceu nos minutos finais.

Foi um colapso doméstico chocante deixar Boston com uma desvantagem de 2 a 0 na série. – Rei

A intensidade do Heat tira os Celtics de sua zona de conforto

O Celtics manteve o Heat onde eles queriam, e então a faísca foi acesa. Joe Mazzulla colocou Williams em suas rotações por longos minutos, ajudando-o a trazer de volta a consistência na defesa que estava faltando durante o desastroso terceiro quarto do jogo 1 e acertando alguns pontos-chave para colocar o Boston à frente no momento crítico.

Mas então ele realmente bateu de frente com Butler, que desencadeou a superestrela de Miami, que começou a enterrar tiro após tiro sobre Williams para apagar a vantagem de 12 pontos do Boston em tempo crítico. O Celtics perdeu vários 3s abertos e não conseguiu as paradas de que precisava, então Mazzulla optou por não terminar os quatro com cerca de 20 segundos restantes.

Isso levou a um selvagem Tatum 3 que errou e colocou o Boston em uma desastrosa marca de 2 a 0. Foi outro excelente exemplo de como a intensidade do Heat empurrou o Celtics para fora de sua zona de conforto e elevou toda a sua abordagem ao jogo. – Weiss See More

(Foto: Nathaniel S. Butler / NBAE via Getty Images)