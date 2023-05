Scheffler, Conners e Hovland empataram na liderança do PGA após 2 rodadas

Associated Press6 minutos de leitura

Cameron Young recebeu uma penalidade de 2 tacadas após o acidente Cameron Young recebe uma penalidade de 2 tacadas no PGA Championship depois de mover sua bola e esquecer de devolvê-la à sua posição original.

PITTSFORD, NY — Suéteres um dia, guarda-chuvas no dia seguinte. Fora isso, ninguém sabe o que esperar deste PGA Championship Scotty Scheffler está preso em outro grande ponto e Oak Hill é um teste formidável.

Scheffler fez uma mistura de birdies e uma ótima recuperação de uma sexta-feira chuvosa e difícil, que o viu escapar por pouco com uma tacada inicial errante no dia 18, mas certamente não diminuiu sua confiança.

“Quando você pode ficar na liderança e ficar na posição e esperar para aquecer, é uma boa posição”, disse Scheffler após uma queda de 2 abaixo de 68 que lhe deu uma divisão a três com Victor Hovland. e Corey Connors.

“Fiz um bom trabalho nos primeiros dias colocando o campo de golfe na minha frente e colocando-o bem”, disse ele. “Espero acertar mais alguns fairways amanhã do que fiz hoje e tornar as coisas um pouco mais fáceis para mim. Mas no final, 2 abaixo foi uma boa rodada neste lugar.”

A previsão é de chuva para sábado, o que pode não ser suficiente para diminuir as expectativas de que Bryson DeCambeau e Brooks Koepka joguem juntos. Eles eram inimigos há dois anos – lembre-se dos cânticos “Brooksie” dirigidos a DeChambeau – e o relacionamento foi um pouco consertado durante seu tempo na LIV Golf League, patrocinada pela Arábia Saudita.

Parece que foi há muito tempo, e ambos ocupam um lugar de destaque em suas mentes. DeChambeau acertou um 71 e estava dois atrás; Koepka marcou 66 e foi 3 para trás.

Connors marcou 68 em um trecho final brutal nas costas nove, desistindo de apenas um tiro. A rodada de 67 de Howland teve apenas um bogey.

Eles estavam em 5 abaixo de 135, com mais variedade no horizonte. Chuva no sábado, vento no domingo, os 18 jogadores ficaram separados por cinco tiros.

Houve algumas cobranças tardias para entrar na disputa (Kopka com 31 nas costas nove), reviver a esperança (Rory McIlroy com 69) ou simplesmente cortá-la (John Rahm, Jordan Spieth e Justin Thomas).

Por enquanto, Scheffler está de olho em um campeão do Masters há um ano e um jogador que não terminou pior do que 12º durante todo o ano.

Hovland, que dividiu a liderança de 54 buracos em St. Andrews no verão passado, também está se acostumando. Ele acertou apenas uma tacada em seus primeiros 67. Foi sua décima rodada consecutiva nas majors quando terminou um dia entre os 10 primeiros na tabela de classificação.

Conners teve um 68, construindo uma vantagem de dois chutes em um ponto e tendo que confiar em seu jogo curto.

Eles estavam dois tiros à frente de DeChambeau e Justin Suh (68).

Os sete primeiros jogadores vieram do mesmo lado do sorteio. As baixas temperaturas e o gelo na grama os atrasaram em duas horas. Eles evitaram o vento na manhã de sexta-feira e, em seguida, a chuva fez com que um incêndio se espalhasse de Oak Mountain.

“A chuva … felizmente não tivemos vento, o que nos ajudou”, disse Hovland. “Com aquela chuva, a bola sumiu um pouco. Se você está no duro, deixa aquele duro um pouco mais suculento. No final do dia, suaviza os verdes, e você pode. Seja um cabelo mais agressivo .”

Claro, houve algumas reviravoltas impressionantes.

Shane Lowry teve seis birdies em oito buracos em uma tarde chuvosa até fechar com um par de bogeys. Ele teve que se contentar com um 67, deixando-o com 140 abaixo do par em um grande grupo e cinco tacadas atrás, mas ainda era demais.

Esse grupo incluía o profissional do clube Michael Black (70), e parecia que Rory McIlroy acertou a bola mal – e soou como um drive em uma palavra escolhida – e ficou um pouco consternado quando olhou para a tabela de classificação. Encontre-se no intervalo.

“Acho tão ruim quanto me senti em relação à bola de golfe nos últimos dias, o fato de estar apenas cinco abaixo … Acho que é uma coisa boa porque sei que posso jogar. Fora do tee , essa é a chave do meu sucesso no fim de semana”, disse McIlroy. disse.

Alguns jogadores ficaram felizes por ainda estarem lá no fim de semana.

Rahm, campeão do Masters e número 1 do mundo, abriu com 76. Ele estava ficando sem buracos, um tiro por cima do corte em 5 por cima, e ele disparou três birdies consecutivos para marcar um 68 e fazer o corte por um tiro.

Spieth deixou o tee no dia 14, imaginando que daria uma boa olhada no birdie. Então ele encontrou uma mentira ruim em um bunker frontal, seu chute passou por cima do gramado, por cima da cerca delimitadora e caiu em algum lugar no terreno do Irondequoit Country Club. Ele de alguma forma salvou um bogey e deu tacadas de embreagem – nenhuma maior que um par de 10 pés no buraco final – para reduzir o número.

Agora o foco muda para o topo, uma mistura de grandes campeões, estreantes no PGA Championship, um novato no PGA Tour e um profissional do clube. Eles estavam todos dentro de cinco tiros da liderança.

DeChambeau teve um início difícil, especialmente no sexto buraco par 4, que foi tão difícil que rendeu apenas três birdies em 156 jogadores e uma pontuação média de 4,75. Ele estava em um bunker verde, deu dois tiros para sair e fez double bogey.

Ele não fez seu primeiro birdie até o par 3 11º buraco – DeChambeau acertou um ferro 6 de 248 jardas para 6 pés – e teve mais dois birdies antes de terminar com um bogey.

Então ele foi para o campo quando a escuridão caiu.

“Eu sei o que fazer. Já fiz isso antes”, disse DeChambeau, campeão do Aberto dos Estados Unidos de 2020 com pé lateral. “Faz alguns anos, mas isso não significa que eu não saiba como fazer isso. , e se não é a minha hora, não é a minha hora. Definitivamente, sinto que estou indo na direção certa.”