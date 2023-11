O presidente da Câmara Johnson diz que divulgará todas as imagens insensíveis em 6 de janeiro, para deleite da extrema direita

O presidente da Câmara, Mike Johnson, anunciou que, a partir de 6 de janeiro de 2021, divulgará publicamente todas as imagens de segurança do Capitólio que não contenham informações confidenciais.

O representante do Partido Republicano da Flórida. Matt Gaetz liderou um esforço da liderança do partido – começando com o ex-presidente da Câmara Kevin McCarthy – para lançar os discos, mas vários outros aderiram ao movimento, incluindo os deputados republicanos Marjorie Taylor Green da Geórgia e Chip Roy do Texas.

A decisão de Johnson ocorre depois que ele usou um projeto de lei provisório para manter o governo aberto, ganhando o apoio do grupo.

“Quando me candidatei a presidente da Câmara, prometi ao povo americano acesso a 44.000 horas de vídeo da segurança do Capitólio, gravado em 6 de janeiro de 2021”, disse Johnson em comunicado. “Verdade e transparência são importantes. Hoje, começaremos imediatamente a postar o vídeo em um site público e passaremos a incluir todas as mais de 40.000 horas de filmagem no site o mais rápido possível. Entretanto, uma sala de visualização pública garantirá que todos os cidadãos possam assistir a cada minuto de vídeos sem censura.

O A primeira parte das cenas divulgado na sexta-feira e o republicano da Louisiana disse que espera que o restante seja “liberado em ondas nos próximos meses”.

Um importante democrata no painel que detém o vídeo criticou Johnson por tornar públicas as imagens de segurança.

“O primeiro ato oficial do presidente da Câmara Johnson encarregado de colocar em risco seus colegas, funcionários, visitantes e nosso país é permitir acesso virtualmente irrestrito a imagens críticas de segurança do Capitólio”, disse o deputado de Nova York Joseph Morell. Sentado no Comitê de Administração da Câmara, disse ele. “Para ele, fazer isso apesar das fortes objeções dos especialistas em segurança da Polícia do Capitólio é ultrajante. Não é transparente, é perigoso e irresponsável.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.