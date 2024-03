Um morto e irmão ferido no primeiro ataque fatal de leões da montanha na Califórnia em 20 anos, dizem autoridades

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois que um leão da montanha os atacou em uma parte remota do condado de El Dorado, na área de Georgetown, na Califórnia, no sábado.





CNN

–



Autoridades dizem que uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um ataque de leões da montanha na Califórnia em 20 anos.

O Gabinete do Xerife do Condado de El Dorado disse que um jovem de 18 anos ligou para as autoridades às 13h13, horário local, no sábado, para dizer que ele e seu irmão de 21 anos foram atacados por um leão da montanha enquanto caçavam em um galhado na área de Georgetown. . Comunicado de imprensa.

A pessoa que ligou foi separada do irmão durante o ataque e sofreu “lesões traumáticas” no rosto, segundo o comunicado. Paramédicos e paramédicos trataram e o levaram ao hospital para tratamento adicional.

Os policiais que procuravam o irmão desaparecido o encontraram no chão ao lado de um leão da montanha agachado às 13h46, de acordo com o comunicado de imprensa.

Os deputados dispararam suas armas para deter o leão da montanha para que pudessem chegar até o irmão, de acordo com o comunicado.

“Os deputados dispararam suas armas de fogo para assustar o leão da montanha para que pudessem prestar assistência médica”, dizia o comunicado. Quando o alcançaram, perceberam que o jovem de 21 anos estava morto, segundo o gabinete do xerife.

“Uma morte como esta é extremamente rara”, disse o porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de El Dorado, Kyle Parker, à KRA, afiliada da CNN.

De acordo com o Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, o último ataque fatal de leões da montanha no estado foi em 2004, quando um homem de 35 anos foi morto no Parque Regional Whiting Ranch, em Orange County. lista “Ataques humanos-leões-da-montanha verificados.”

“De acordo com relatos históricos, quatro incidentes fatais envolvendo seis vítimas ocorreram no início do século passado”, observa a agência. Houve 21 ataques de leões da montanha – definidos como “contato físico direto entre um humano e um leão da montanha resultando em lesões corporais ou morte” – desde 1986, de acordo com a lista, sem incluir o incidente de sábado.

Parker diz que o leão da montanha foi encontrado mais tarde pelo Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia e por um caçador do condado de El Dorado.

“O leão da montanha foi despachado e o corpo do leão da montanha foi recolhido para exames adicionais”, disse ele.

O DNA do animal sacrificado confirmou que foi o mesmo animal que atacou fatalmente o homem, de acordo com o Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia. Comunicado de imprensa atualizado Domingo.

O puma macho parecia estar em condições saudáveis, pesando cerca de 45 quilos, embora “os cientistas forenses continuem a analisar os resultados da autópsia para determinar se existem condições de saúde subjacentes associadas a este animal em particular”, disseram as autoridades.

Segundo Parker, o departamento agora tentará determinar por que o ataque aconteceu.

Ataques de leões da montanha a humanos são raros, de acordo com Instituição estadual. Esta é a primeira vez que um leão da montanha é morto na Califórnia em 30 anos.

O último ataque fatal de leão da montanha registrado no condado de El Dorado foi em abril de 1994. Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia. Uma mulher de 40 anos morreu após ser atacada na área recreativa do estado de Auburn.

Desde 1890, houve menos de 50 ataques relatados de leões da montanha a humanos na Califórnia, e apenas seis foram fatais, de acordo com autoridades da vida selvagem da Califórnia. Na maioria dos casos, disse o departamento, a pessoa estava sozinha quando o ataque ocorreu.

A CNN entrou em contato com as autoridades para obter mais informações sobre o ataque.

Cindy Von Quednow, da CNN, contribuiu para este relatório.