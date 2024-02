Guerra Israel-Hamas: Mais de 12.300 palestinos mortos em Gaza, dizem autoridades de saúde

RAFAA, Faixa de Gaza (AP) – As forças israelenses resgataram dois reféns na manhã de segunda-feira, após invadirem um complexo fortemente vigiado na cidade densamente povoada. faixa de Gaza E autoridades locais disseram que pelo menos 67 palestinos foram mortos tentando retirá-los do fogo e cobrindo ataques aéreos.

A situação dos reféns abalou profundamente os israelitas, e o resgate em Rafah elevou brevemente o ânimo numa nação que ainda se recuperava do ataque transfronteiriço do ano passado pelo Hamas que deu início à guerra. Israel descreveu Rafa como – Uma cidade no extremo sul A Faixa de Gaza – o último reduto remanescente do Hamas no território – para onde 1,4 milhões de palestinianos fugiram dos combates noutros locais – sinalizou que a sua ofensiva terrestre poderá em breve atingir a cidade.

Em Gaza, a medida desencadeou outra tragédia numa guerra que matou 28.340 palestinianos no território, deslocou mais de 80% da população e causou uma enorme crise humanitária.

Mais de 12.300 menores palestinos – crianças e adolescentes – foram mortos no conflito. Ministério da Saúde administrado pelo Hamas em Gaza disse segunda-feira. Entre os mortos estavam 8.400 mulheres. Isso significa que 43% dos mortos eram menores, com mulheres e menores representando três quartos.

O ministério, que não faz distinção entre combatentes e civis, forneceu a repartição a pedido da Associated Press. Israel afirma ter matado cerca de 10.000 combatentes do Hamas.

Em Ofensiva transfronteiriça do Hamas Até 7 de outubro, 1.200 pessoas foram mortas, a maioria civis, e militantes capturaram 250, disseram autoridades israelenses.

Israel diz que cerca de 100 reféns estão detidos pelo Hamas depois que dezenas foram libertados durante um cessar-fogo em novembro. O Hamas também detém os restos mortais de 30 pessoas mortas ou capturadas em 7 de outubro.

O governo fez da destruição das capacidades militares e de governo do Hamas, bem como da libertação de reféns, o principal objectivo da sua guerra. Mas como A luta se arrastaAgora no quinto mês, Divisões apareceram em Israel Sobre como recuperá-los.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirma que a pressão militar contínua trará a liberdade aos cativos, com muitas das famílias e apoiantes dos reféns a apelar ao governo para chegar a outro acordo com o Hamas.

Um ataque dramático

O porta-voz militar israelense, contra-almirante Daniel Hagari, disse que as forças especiais entraram em um prédio de apartamentos do segundo andar em Rafah à 1h49 de segunda-feira, seguido por ataques aéreos na área circundante um minuto depois. Ele disse que os combatentes do Hamas estavam protegendo os prisioneiros e que os membros da equipe de resgate protegeram os reféns com seus corpos quando os combates começaram.

Os resgatados foram Fernando Simon Marman, 60, e Louis Haar, 70, sequestrados por militantes do Hamas no Kibutz Nir Yitzhak em 7 de outubro. Eles também possuem cidadania argentina. Existem apenas três deles Os reféns devem ser resgatados; Uma mulher soldado foi resgatada em novembro.

O resgate, que Hagari disse ter sido baseado em informações precisas e planejado há algum tempo, foi um incentivo ao moral dos israelenses, mas um pequeno passo para libertar os reféns restantes.

O genro de Har, Idan Pegerano, que viu os prisioneiros libertados no hospital quando eles chegaram, disse que ambos eram magros e pálidos, mas se comunicavam bem e estavam atentos ao que os rodeava.

Assim que o viu, Har disse-lhe: “Hoje é seu aniversário, Mazal Tov”. De acordo com um vídeo divulgado pelo gabinete de Netanyahu, os homens trocaram um abraço longo e choroso com seus parentes no hospital.

Dezenas de pessoas foram mortas nos ataques

Os ataques aéreos atingiram a lotada Rafah no meio da noite e dezenas de explosões foram ouvidas por volta das 2h. O porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf al-Khitra, disse que os ataques mataram pelo menos 67 pessoas, incluindo mulheres e crianças. .

Al-Qitra disse que as equipes de resgate ainda estavam revistando os destroços. Um jornalista da Associated Press contou pelo menos 50 corpos no hospital Abu Yusuf al-Najjar, em Rafah.

Mohamed Chogrub, um residente palestino de Rafah, disse ter visto um jipe ​​preto atravessando a cidade em alta velocidade, o que foi seguido por confrontos e pesados ​​ataques aéreos.

“Nós nos vimos correndo em todas as direções, com nossos filhos, por causa dos ataques aéreos”, disse ele, falando de uma área arrasada pelos ataques.

Imagens que circularam nas redes sociais do hospital de Rafah no Kuwait mostraram crianças mortas ou feridas. A filmagem não pôde ser verificada imediatamente, mas era consistente com o relatório da AP.

O jovem foi visto carregando o corpo de uma criança que teria sido morta nos ataques. Ele disse que a menina, filha de seu vizinho, nasceu e foi morta durante a guerra.

“Deixe Netanyahu vir e ver: este é um dos seus alvos designados?” ele disse.

Preocupações com Rafa

Netanyahu disse que o envio de tropas terrestres para Rafah é necessário para atingir os objetivos de guerra de Israel. No domingo, a Casa Branca disse que o presidente Joe Biden alertou Netanyahu que Israel não deveria conduzir uma operação militar lá sem um plano “credível e implementável” para proteger os civis.

Actualmente, mais de metade da população de Gaza, de 2,3 milhões, Congestionamento em RafahCentenas de milhares de pessoas vivem em extensos acampamentos, amontoados na ONU.

Comentários de Biden em telefonema com Netanyahu Sua linguagem mais poderosa Num possível processo.

Discussão de uma possibilidade O acordo de armistício ocupou a maior parte da chamada, disse um alto funcionário do governo dos EUA. Após semanas de diplomacia, o responsável disse que o “quadro” era agora “muito bom” para um acordo que levaria o Hamas a libertar prisioneiros em troca de prisioneiros palestinianos e a parar os combates.

O responsável, que falou sob condição de anonimato para discutir as negociações, reconheceu que “há lacunas”, mas recusou-se a fornecer detalhes. A pressão militar sobre o Hamas na cidade de Khan Yunis, no sul, nas últimas semanas ajudou o grupo a chegar a um acordo, disse o funcionário.

O gabinete de Netanyahu não quis comentar a ligação. A agência de TV Al-Aqsa do Hamas citou um funcionário não identificado do Hamas dizendo que qualquer invasão de Rafah seria “explosiva”. As negociações foram mediadas pelos EUA, Egito e Catar.

Biden e Netanyahu falaram depois que o Egito disse que duas autoridades egípcias e um diplomata ocidental ameaçou suspender o seu tratado de paz Com Israel, se tropas forem enviadas para Rafah.

Esta história foi atualizada para corrigir que o número de menores mortos representou 43% do número total de mortos em Gaza, e não 47%.

Federman reportou de Jerusalém e Magdy do Cairo. O redator da Associated Press, Colin Long, em Washington, contribuiu para este relatório.

