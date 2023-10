Masterclass de Marvin Harrison Jr. Ohio State vence Penn State 20-12

Dois lutadores pesos pesados ​​enfrentaram seus oponentes no sábado em um primeiro quarto repleto de punts, e as lições aprendidas foram muito claras para o público: Penn State e Ohio State são clubes de futebol notavelmente semelhantes.

Ambas as equipes confiaram fortemente em suas defesas mesquinhas – quando foi a última vez que você viu o Ohio State ajoelhado no vestiário com três tempos limite – e superaram as dores de crescimento inerentes com um quarterback jovem e inexperiente. No entanto, o quarterback do PSU, Drew Allar, não viu descanso em seu corpo de recepção não comprovado, e o artilheiro do estado de Ohio, Kyle McCord, afastou-se dos Nittany Lions em um Maserati.

Marvin Harrison Jr. solidificou sua candidatura de escolha no primeiro turno no sábado, conseguindo 11 recepções para 162 jardas na vitória do estado de Ohio por 20-12 no sábado.

Durante a investida inicial da OSU, McCord encarou uma das melhores defesas do futebol universitário no início do sábado, destruindo a secundária Azul-Branca e completando todos os cinco passes iniciais. Uma queda para Chip Traynum estendeu-se 19 jardas para a zona vermelha, mas com a linha do gol sufocando seu pescoço, a defesa da Penn State finalmente começou a igualar seu pedigree. McCord prontamente disparou três incompletudes consecutivas, bloqueando um ataque de Buckeye e forçando um field goal.

Ambas as defesas continuaram a ter um desempenho de elite, forçando nove punts no primeiro tempo, e o linebacker Curtis Jacobs desviou a bola de Kyle McCord, no que parecia ser um golpe de mudança de ímpeto na frente de Penn State. Um touchdown de recuperação de fumble de 56 jardas no segundo quarto.

Um Jacobs exultante pula em comemoração, no entanto, quando o secundário da Penn State é apitado para um ataque defensivo, dando ao estado de Ohio uma nova vida e novas derrotas. McCord aproveitou ao máximo, atacando Harrison Jr. na linha de quatro jardas antes de passar a bola para Mian Williams.

Penn State imprensau o placar de Williams com um par de gols de campo para levar a vantagem do Ohio State para 10-6 no vestiário.

Essa mesma defesa mesquinha consumiu todo o terceiro quarto, sete posses combinadas com cinco punts, uma virada e um fumble. Mas quando o estado de Ohio começou a aumentar sua vantagem para quatro pontos no quarto período, McCord recorreu aos velhos confiáveis ​​Harrison Jr. e Kate Stover – que combinaram 81 por cento das jardas recebidas da OSU no sábado – para um par de agarramentos de 30 jardas. Os Buckeyes devem ser empurrados para a zona adversária.

Ohio State acertou um field goal crucial a 40 jardas de distância, e uma parada na quarta descida na frente do meio-campo criou um campo curto para a defesa do Buckeye, que Harrison Jr. Penn State conseguiu um touchdown de consolação no minuto final, mas os Buckeyes receberam um chute lateral e melhoraram para 7-0 na temporada.