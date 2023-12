Guerra Israel-Hamas: Autoridades de saúde de Gaza dizem que mais de 20.000 palestinos foram mortos.

Rafah, Faixa de Gaza (AP) – O número de mortos de palestinos em Gaza ultrapassou 20.000, disseram autoridades de saúde na sexta-feira, o mais recente sinal do custo impressionante da guerra de Israel. Ataque terrestre E dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas.

As mortes, cerca de 1% da população do território antes da guerra, são uma medida da devastação causada pelo conflito, que deslocou quase 85% da população de Gaza e arrasou vastas extensões de terra ao longo de 11 semanas. Uma pequena área costeira.

Mais de meio milhão de pessoas em Gaza – um quarto da população – estão a passar fome Quinta-feira para uma declaração Das Nações Unidas e de outras organizações que descrevem a crise causada pelo bombardeio e bloqueio de Israel na área em resposta ao Hamas Ataque de 7 de outubro.

Apesar da emergência, a ONU Já era tarde novamente na quinta-feiraApós vários dias de negociações de alto nível.

Os EUA, com poder de veto, recuaram contra os apelos a um cessar-fogo imediato e deixaram a ONU com a responsabilidade exclusiva de inspecionar as entregas de ajuda. Israel insiste que pode rastrear mercadorias que entram em Gaza, alegando razões de segurança.

Os EUA disseram que apoiavam uma resolução revista que apelava à “criação das condições” para um cessar-fogo, em vez do fim imediato dos combates. Outros países apoiaram um texto forte e diplomatas disseram que consultariam os seus governos antes da votação prevista para sexta-feira.

O chefe humanitário da ONU, Martin Griffiths, lamentou a inação do mundo.

“Permitiu-se que um conflito tão brutal continuasse e por tanto tempo – apesar da condenação generalizada, do custo físico e mental e da destruição massiva – é uma mancha indelével na nossa consciência colectiva”, escreveu ele num post no X. A plataforma de mídia social era anteriormente conhecida como Twitter.

Protegido pelos EUA, Israel resistiu à pressão internacional para retirar a sua ofensiva. pressionando Até à destruição da organização terrorista Hamas, que governou Gaza durante 16 anos.

Os militares disseram que são esperados meses de combates no sul de Gaza, habitado pela maioria dos seus 2,3 milhões de habitantes, muitos dos quais foram obrigados a abandonar os combates no norte nas fases iniciais da guerra.

Desde então, houve ordens de evacuação Civis deslocados foram forçados a permanecer em áreas cada vez menores No sul, enquanto as tropas se concentram na segunda maior cidade de Gaza, Khan Younis. Na noite de quinta-feira, os militares disseram que estavam enviando mais tropas terrestres, incluindo engenheiros de combate, para Khan Younis para atacar os combatentes do Hamas acima do solo e em túneis.

Na sexta-feira, o exército ordenou que dezenas de milhares de residentes deixassem Buraj, um campo de refugiados urbano, e comunidades vizinhas, dentro do território para onde Israel havia originalmente ordenado às pessoas que saíssem.

A campanha aérea e terrestre também continuou no norte, embora Israel dissesse que estava na fase final Destruição de militantes do Hamas lá.

Mustafa Abu Taha, um trabalhador agrícola palestino, disse que as batalhas terrestres e os ataques aéreos continuaram em seu bairro de Shijaya, cidade de Gaza, duramente atingido, deixando muitas áreas inacessíveis devido à destruição massiva causada pelos ataques aéreos.

“Eles atacam qualquer coisa que se mova”, disse ele sobre as forças israelenses.

Na cidade fronteiriça egípcia de Rafah, um ataque aéreo a uma casa matou seis pessoas, incluindo uma criança, segundo jornalistas da Associated Press que viram os corpos num hospital. Rafah é um dos poucos lugares em Gaza que não está sob ordens de evacuação, mas é alvo de ataques israelenses quase todos os dias.

Ministério da Saúde de Gaza Sexta-feira disse ter documentado 20.057 mortes nos combates. Não faz distinção entre mortes de combatentes e civis. Dois terços dos mortos eram mulheres ou menores, disse anteriormente. 53.320 palestinos ficaram feridos.

Palestinos lamentam a morte de seus parentes mortos em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza, no Hospital Rafah, no sul de Gaza, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. (AP Photo/Fátima Shpir)

Israel culpa o Hamas por muitas das vítimas civis Sua intensa campanha aérea e terrestreCitando o uso de áreas residenciais lotadas pelo grupo para fins militares.

Israel declarou guerra depois que militantes do Hamas cruzaram sua fronteira, matando 1.200 e sequestrando 240. O exército israelense disse que 139 soldados foram mortos no ataque terrestre. Afirma ter matado milhares de combatentes do Hamas, incluindo cerca de 2.000 nas últimas três semanas, mas não apresentou provas que apoiassem a afirmação.

Enquanto isso, os serviços de telefone e internet foram gradualmente restaurados na noite de quinta-feira, após um recente apagão de comunicação de 35 horas.

Numa altura de necessidades humanitárias sem precedentes em Gaza, os repetidos cortes nas comunicações têm dificultado a prestação de ajuda.

A fome até ofuscou a fome nos últimos anos no Afeganistão e no Iémen, de acordo com o relatório de quinta-feira, que alertou que o risco de fome “aumenta a cada dia”. Ajuda insuficiente dentro de Gaza.

Arif Hussain, economista-chefe do Programa Alimentar Mundial da ONU, disse: “A situação não pode piorar. “Nunca vi a escala do que está a acontecer em Gaza. Nessa velocidade.

A guerra também deixou o sector da saúde de Gaza em ruínas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas nove das suas 36 unidades de saúde ainda estão parcialmente funcionais, todas localizadas no sul.

A agência relatou taxas crescentes de doenças infecciosas em Gaza, com diarreia cinco vezes maior em comparação com os números anteriores à guerra, especialmente entre crianças pequenas. Ele disse que infecções respiratórias superiores, meningite, erupções cutâneas, sarna, piolhos e catapora estão aumentando.

“Com o sistema de saúde de joelhos, aqueles que enfrentam uma combinação mortal de fome e doença ficam com poucas opções”, afirmou.

Os trabalhadores humanitários da OMS relataram cenas “insuportáveis” em dois hospitais que visitaram no norte de Gaza: pacientes acamados com feridas não tratadas clamavam por água, os poucos médicos e enfermeiros restantes não tinham suprimentos e corpos alinhavam-se no pátio.

As forças israelitas invadiram uma série de instalações de saúde no norte nas últimas semanas, detendo homens para interrogatório e expulsando outros.

Na quinta-feira, tropas atacaram o centro de ambulâncias do Crescente Vermelho Palestino no campo de refugiados de Jabaliya, levando embora paramédicos e pessoal da ambulância, disse o grupo. Na sexta-feira, a Cruz Vermelha disse que o exército libertou alguns paramédicos, incluindo mulheres, mas oito continuavam desaparecidos.

___

Magdy relatou do Cairo.