O super PAC de Ron DeSantis cancela reservas de anúncios restantes de 2.024

Never Back Down, o principal super PAC que apoia o governador da Flórida, Ron DeSantis, nas primárias presidenciais republicanas, cancelou suas reservas restantes de anúncios de TV em Iowa e New Hampshire.

Num comunicado, o presidente do grupo, Fight Right, outro super PAC que apoia DeSantis, indicou que a Never Back Down se concentrará no seu trabalho de campo enquanto corta os gastos com publicidade televisiva no futuro.

“Never Back Down está focado em sua missão principal – conduzir as mais avançadas atividades de base e de bancada política nesta corrida e ajudar a entregar a nomeação do Partido Republicano ao Governador DeSantis que libertará a América das políticas desastrosas da esquerda”, disse o grupo. presidente. , Scott Wagner.

“Estamos entusiasmados por ter Fight Rite e outros cobrindo o ar para o governador DeSantis enquanto começamos a trabalhar em Iowa, New Hampshire, Carolina do Sul e além”, acrescentou Wagner.

Os cancelamentos de publicidade da Never Back Down totalizaram mais de US$ 2,5 milhões, De acordo com pendência ImpactoUma empresa de rastreamento de anúncios.

Darrin Fenske, porta-voz da Fight Right, disse à NBC News que o grupo planeja gastar mais de US$ 2,5 milhões em anúncios de televisão em Iowa, o primeiro estado a votar nas primárias republicanas, a partir de domingo.

Um dos anúncios em que o grupo está gastando mais de US$ 1 milhão ataca a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley, uma das rivais de DeSantis para a indicação do Partido Republicano.

“Tricky Nicky finge ser durão na China”, diz um narrador do anúncio. “Mas, como governador, ele prometeu fazer o que fosse necessário para que as empresas chinesas se instalassem no nosso quintal.”

A mudança ocorre em meio à turbulência do Never Back Down nas últimas semanas, com seu principal estrategista saindo no início deste mês após relatos de brigas internas dentro do grupo.

Never Back Down foi o maior gastador de todas as campanhas e super PACs nas primárias presidenciais do Partido Republicano deste ano, pagando mais de US$ 40 milhões em anúncios, de acordo com a AdImpact.

Mas a partir da segunda semana completa de dezembro, o grupo ficou obscuro.

Fight Rite começou a gastar dinheiro em anúncios no final de novembro, eventualmente ultrapassando Never Back Down em gastos com publicidade após o Dia de Ação de Graças. Até agora, eles gastaram mais de US$ 6 milhões em ondas de rádio.

Never Back Down gastou dinheiro em anúncios em Iowa e New Hampshire, mas até agora a Fight Rite priorizou gastos nos mercados de mídia de Iowa. Isso é consistente com a estratégia da campanha de DeSantis, que se concentra quase exclusivamente em Iowa nas ondas radiofónicas.

No entanto, em uma pesquisa NBC News/Des Moines Register/Mediacom do início deste mês, DeSantis está muito atrás do ex-presidente Donald Trump entre os participantes do Partido Republicano em Iowa.

Em New Hampshire, o St. Anselm College Survey Center entrevistou os eleitores republicanos nas primárias no início desta semana. DeSantis ficou para trás Trump, Haley e o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie.