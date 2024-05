Geórgia aprova lei polêmica que gerou protestos em massa

No entanto, o projecto de lei enfrenta agora o veto do presidente da Geórgia, podendo o parlamento anulá-lo através de uma votação adicional.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro Irakli Kobakitse alertou que a Geórgia poderia perder a soberania se as autoridades desistissem da terceira leitura do projeto de lei e “pudesse facilmente partilhar o destino da Ucrânia”, sem entrar em detalhes sobre o que ele queria dizer.

Os manifestantes atacaram policiais – vestindo equipamento anti-motim completo – que guardavam as entradas laterais do prédio. Também prevaleceu uma atmosfera tensa no Parlamento, com altercações físicas e verbais entre deputados do governo e da oposição.