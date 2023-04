Grandes problemas, mas problemas opostos em 2024 – Enquete

Tanto Joe Biden quanto Donald Trump enfrentam desafios significativos em uma possível revanche pela Casa Branca em 2024, segundo uma nova pesquisa do USA TODAY/Suffolk – mas opostos.

Quanto ao presidente Biden, que deve lançar sua candidatura à reeleição na terça-feira, sua posição entre os eleitores que o apoiaram em 2020 é ampla, mas superficial, correndo o risco de a indicação ser destruída por um democrata confiável ou um candidato de terceiro partido no outono. .

Para o ex-presidente Trump, o apoio entre seus eleitores em 2020 é profundo, mas estreito, alimentado por controvérsias, o que dificultará a expansão de seu apoio nas eleições gerais.

Conheça o yin e o yang.

A propagação de imagens espelhadas complica alguns cálculos tradicionais de quem está acima, quem está abaixo e o que está à frente. Uma pesquisa com 600 eleitores de Biden e 600 eleitores de Trump realizada por telefone fixo e celular de 15 a 18 de abril ressalta as incertezas.

A pesquisa tem margem de erro de mais ou menos 4 pontos percentuais.

Os eleitores de Trump amam seu candidato. Os eleitores de Biden são meio meh.

93% dos eleitores que apoiaram Trump em 2020 aprovam seu trabalho como presidente; Apenas 5% discordaram. Além do mais, 45% dizem que estão mais entusiasmados para votar nele em 2024 do que na última vez, uma margem de dois dígitos sobre os 33% que estão menos entusiasmados.

“Você pode ser morno sobre alguns candidatos, mas com Trump, é quente ou frio”, disse Ron Buffum, 77, um agente de seguros de saúde de Round Rock, Texas.

Para Biden, 85% de seus eleitores em 2020 aprovam o trabalho que ele está fazendo como presidente e 10% desaprovam, uma classificação saudável, mas não um abraço total a Trump. O atual presidente é mais preocupante: 43% de seus eleitores dizem que estão menos entusiasmados em apoiá-lo no próximo mandato, mais que o dobro dos 24% que estão entusiasmados.

Essa diferença de entusiasmo pode parecer um fator-chave para levar os apoiadores a votar.

Biden tem sido amplamente neutro entre os democratas na política.

Para um partido às vezes definido por suas divisões, Biden conseguiu governar a contento da maioria dos eleitores que o colocaram na Casa Branca. Este foi um impulso significativo para sua campanha de reeleição e uma façanha que iludiu seus predecessores modernos que foram derrotados na reeleição.

Setenta por cento dos eleitores de Biden dizem que suas posições e políticas são “certas” como presidente. Isso inclui 73% de autodenominados liberais, 78% de moderados e 65% de conservadores.

Um em cada 5, 21%, diz que ele não é progressista o suficiente, muitos dos quais se autodenominam “liberais demais”. Seis por cento dizem que ele é muito progressista.

“Adoro o que ele fez e o que fez”, disse Danny Zamora, 64, aposentado de San Antonio, Texas, que votou em Biden. Ele diz que o presidente “resistiu” aos desafios da pandemia de COVID na economia.

Se esse é o ativo mais forte de Biden, sua maior desvantagem é sua idade, agora com 80 anos. Enquanto uma maioria de 55% de seus eleitores diz que sua idade não faz diferença, 42% substanciais dizem que sim. Eles são menos propensos a apoiá-lo. Quando tomar posse em 2021, terá 78 anos, tornando Biden o presidente mais velho a assumir o cargo.

Tommy Hester, 51, do subúrbio do condado de Prince George, Maryland, que votou em Biden em 2020, disse: “Acho que ele é maravilhoso. , novos pensamentos e ideias”.

Uma acusação criminal fortalece Trump – e isso é um risco.

Acusado? e daí?

O indiciamento criminal de Trump em Nova York por acusações financeiras e a perspectiva de que ele possa enfrentar acusações adicionais em outros lugares por várias acusações não influenciaram seus principais apoiadores. Dois terços de seus eleitores dizem que seu risco legal sem precedentes não fez diferença para eles.

Outros dizem 7-1 que as acusações são mais propensas a apoiá-lo, não menos, 27%-4%.

“É politicamente motivado, os democratas estão prejudicando a si mesmos”, disse Francis Wihbe, 62, um incorporador imobiliário de Branford, Connecticut, e um republicano que votou em Trump. Ele chama o ex-presidente de “100% minha escolha”.

Isso torna difícil para seus rivais do Partido Republicano atacá-lo por causa de seus problemas legais. O instinto da base republicana de enfrentar tais controvérsias alimenta a própria oposição de Trump e seu foco nas queixas políticas.

Mas a oposição que endurece sua base também pode afastar outros eleitores, até mesmo alguns que desejam apoiá-lo nas políticas. Além disso, um ativo em uma eleição primária provavelmente se tornará um passivo em uma eleição geral.

‘Primeira coisa’: Por que a prisão de Donald Trump em Nova York é um terremoto político?

Alguns de seus apoiadores estão sinalizando o cansaço de Trump. Mais de 1 em cada 4, 27%, dizem que não querem concorrer à indicação. Quem ama outra pessoa também tem um desejo claro. Seis em cada 10 voluntários querem votar no governador da Flórida, Ron DeSantis.

“Eles estão brigando, discutindo e brigando”, disse Pamela Cozord, 64, eleitora independente de Fort Smith, Arkansas, que votou em Trump em 2020.

Trump venceu o campo de contendores primários com 69% dos votos. Ex-O.N.U. A embaixadora Nikki Haley e o senador da Carolina do Sul. Nenhum dos candidatos que anunciaram campanhas ou formaram escrutínios, incluindo Tim Scott, chegaram a dois dígitos.

Se você perder:Trump acusado de 34 crimes em caso de suborno, promotor ataca Alvin Bragg

Um candidato terceirizado pode substituir o baralho.

O terreno é fértil para um terceiro candidato de ambos os lados, ainda que de formas diferentes.

Enquanto os eleitores de Biden são pessoalmente 65%-18% leais ao Partido Democrata em relação a ele, os eleitores de Trump estão divididos em 41%-43% sobre se eles se sentem mais leais a Trump ou ao Partido Republicano. Se Trump não for indicado, esses apoiadores podem votar em um candidato independente ou não votar.

Uma campanha de terceiros pode representar vários problemas para os democratas. Os eleitores de Biden já dizem que não querem que ele busque um segundo mandato de 49% a 40%. Ele não tem um grande adversário democrata, pelo menos não ainda, mas o rival de longa data Robert F. Kennedy Jr., descendente de uma famosa família política mais conhecida como ativista anti-vax, teve um surpreendente apoio de 14%. Nomeação democrata nas urnas.

Exclusivo: Roberto F. Kennedy Jr. lançou uma candidatura presidencial sem o apoio de 14% dos eleitores de Biden

Se houver um redux de Biden e Trump, 6% dos eleitores de Trump e 9% dos eleitores de Biden dizem que apoiam um candidato independente. Alguns deles expressam paixão por líderes de geração nova e mais jovem. Entre os apoiadores preocupados com a idade de Biden, 15% votariam em um adversário não identificado.

Entre os apoiadores de Trump, 17% disseram que sua idade, agora com 76 anos, os tornava menos propensos a votar nele. 17% deles disseram que votariam em um candidato de terceiro partido.

“Tanto os eleitores de Trump quanto de Biden em 2020 têm problemas com a idade de seus respectivos favoritos do partido”, disse David Paleologos, diretor do Centro de Pesquisa Política da Universidade de Suffolk. “O ingresso jovem e libertário com esperanças democratas e republicanas pode ser uma alternativa ao ‘mesmo velho'”.

Cerca de um terço dos eleitores que agora apóiam um candidato independente dizem que manteriam esse plano, mesmo que isso desse ao outro lado uma chance maior de ganhar a Casa Branca.

No entanto, 50% dos eleitores de Biden e 42% dos eleitores de Trump dizem que o argumento do spoiler os convenceria a manter seu candidato original. Victoria Houseman, 31, gerente de negócios de Trumbull, Connecticut, diz que votaria em um candidato de terceiro partido “se realmente funcionar, sim”. Ela gosta do secretário de transporte Pete Buttigieg.

Mas na revanche Trump x Biden, ele diz que é “100% Biden”. “Ninguém além de Trump.”