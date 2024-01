Rios atmosféricos atingirão a Costa Oeste esta semana

Os avisos de vento do Vale Willamette, no Oregon, perto de Monterey, Califórnia, indicam rajadas de vento de 45 mph ou mais. Existem vários alertas de vento forte e avisos para rajadas de vento de até 60 mph dentro dessa zona.

Grande parte da mesma área é coberta por alertas de enchentes. Eles cobrem os dois terços do norte do vale e da costa de San Joaquin, na Califórnia. Espera-se uma chuva típica de 7 a 15 centímetros – menos em áreas baixas e mais em altitudes mais elevadas – o que pode causar inundações e deslizamentos de terra rasos em alguns bolsões.

As chuvas implacáveis ​​do inverno passado e deste ano ajudaram a eliminar completamente a seca na Califórnia. Há um ano, 99,36% do estado sofria pelo menos algum nível de seca, de acordo com o Monitor de Secas dos EUA. Neste momento, apenas 3,45% da Califórnia está “anormalmente seca” – a categoria mais baixa de seca. O resto está seco.

Chuva: Totais de 3 a 6 polegadas no sudoeste do Oregon e 4 a 8 polegadas na costa norte da Califórnia. Um geral de 3 a 5 polegadas para a baía norte e 3 polegadas para mais ou menos ao redor da área da baía. De cinco a sete centímetros para o resto da costa até a fronteira mexicana. Abaixo da linha de neve na Sierra Nevada, cairão 5 a 12 centímetros de chuva. O norte do Vale de San Joaquin deve atingir 2 a 3 polegadas, com 1 a 2 polegadas em todo o vale central ao sul.

Tempestades: Algumas tempestades são possíveis durante a segunda quinzena de quinta-feira, à medida que o ar mais frio entra. As tempestades têm o potencial de produzir granizo do tamanho de uma ervilha e uma nuvem em funil isolada.

Ar: Ao longo da costa, o centro e o sul do Oregon ficam a 60 mph até o norte da Califórnia, 55 mph ao sul até a área da baía e, a seguir, 45 mph ao sul até San Diego. No interior, os ventos podem atingir 45 mph em grande parte do Vale Central.

Outro sistema de baixa pressão no nordeste do Pacífico puxará uma segunda mancha de umidade tropical em direção à costa, com a maior parte dos impactos de domingo a segunda-feira. Os meteorologistas referem-se a ele como o “Expresso do Abacaxi” porque a umidade se origina principalmente da região central do Pacífico, perto do Havaí.