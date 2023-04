Presidente da NBCUniversal, Jeff Schell, demitido por ‘relacionamento inapropriado’

Jeff Schell está deixando o cargo de executivo-chefe da NBC Universal, disse a controladora Comcast no domingo, após uma investigação sobre alegações de comportamento inadequado com uma colega.

Schell, que atua como principal executivo do grupo de mídia e entretenimento desde janeiro de 2020, disse em comunicado fornecido pela Comcast que “tinha um relacionamento inapropriado com uma mulher na empresa”. Uma investigação sobre a denúncia foi conduzida por um advogado externo, disse a Comcast.

Um veterano de 19 anos na empresa, Schell supervisionou um império na NBCUniversal que se estendia das redes de televisão NBC aos estúdios de cinema, parques e resorts da Universal. Nos últimos anos, ele lutou com o desafio de aumentar as assinaturas do serviço de streaming Peacock, que alcançou mais de 20 milhões de assinantes, mas está muito atrás do Netflix e do Disney Plus.

A equipe da Shell – que inclui a presidente da Universal, Donna Langley, e Mark Lazarus, chefe dos negócios de televisão e streaming – agora se reportará ao presidente da Comcast, Mike Cavanagh.

Nenhum plano de sucessão foi anunciado, mas uma longa lista de possíveis substitutos inclui Lazarus, chefe de notícias Cesar Conte e presidente de publicidade global e parcerias Linda Yaccarino, disseram observadores. O presidente e CEO da Comcast, Brian Roberts, pode pedir a Stephen Burke para retornar ao cargo; Burke atualmente atua como presidente da NBCUniversal.

Aqueles que trabalharam com a Shell disseram que há muito tempo ele desfrutava da confiança de Roberts. Em um memorando para a equipe visto pelo Financial Times, Roberts disse que estava “desapontado” ao compartilhar a notícia da saída da Shell. Ele disse que os funcionários precisam confiar em “líderes para criar um local de trabalho seguro e respeitoso”.

“Quando nossos princípios e políticas são violados, como fizemos aqui, sempre agimos rapidamente para tomar as medidas apropriadas”, escreveu Roberts no memorando assinado por Cavanaugh.

A saída de Shell segue outras demissões de alto nível na NBC. Em 2020, o vice-presidente da Universal, Ron Mayer, foi demitido após admitir que teve um caso consensual com uma mulher. Matt Lauer já foi o rosto principal do noticiário matinal americano Hoje O show foi cancelado em 2017 após alegações de comportamento sexual impróprio com a equipe.

Wall Street está preocupada com alguns ativos de mídia supervisionados pela Shell, particularmente o serviço de streaming Peacock.

A Peacock informou uma perda de US$ 978 milhões em lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização no quarto trimestre, e a empresa prevê que as perdas para o ano serão de cerca de US$ 3 bilhões.

“Perguntas sobre se a Peacock terá sucesso ou alcançará margens atraentes de longo prazo permanecem sem resposta”, escreveram analistas da Moffett Nathanson em janeiro.