OMS pede informações sobre aumento de doenças respiratórias na China

A Organização Mundial da Saúde (OMS) solicitou informações à China sobre o aumento das doenças respiratórias infantis.

A Quinta-feira Num comunicado à imprensa, a agência de saúde disse que as autoridades de saúde chinesas relataram um aumento nas doenças respiratórias, incluindo um conjunto de pneumonia em crianças no início deste mês.

As autoridades de saúde atribuíram o aumento ao levantamento das restrições da COVID-19 e à circulação de agentes patogénicos conhecidos, como a gripe, o Mycoplasma pneumoniae, o vírus sincicial respiratório (RSV) e a COVID-19.

A pneumonia por micoplasma é uma infecção bacteriana comum que geralmente afeta crianças mais novas, disse o comunicado à imprensa.

“Em 22 de novembro, a OMS solicitou informações epidemiológicas e clínicas adicionais e resultados laboratoriais destes grupos relatados entre crianças através do Mecanismo Internacional de Regulação da Saúde”, disse a agência de saúde no seu comunicado de imprensa. “Também solicitamos mais informações sobre as tendências recentes na circulação de patógenos conhecidos, incluindo influenza, SARS-CoV-2, RSV e Mycoplasma pneumoniae, e a carga atual sobre os sistemas de saúde”.

De acordo com a Associated Press, a Comissão Nacional de Saúde da China disse quinta-feira que as crianças com sintomas leves devem primeiro ir aos centros de saúde primários ou às enfermarias infantis dos hospitais gerais porque os grandes hospitais podem estar lotados e ter longas esperas.

Segundo a mídia estatal chinesa, o número médio de pacientes no departamento de medicina interna do Hospital Infantil de Pequim aumentou para 7.000 por dia, excedendo a capacidade do hospital.

A OMS afirmou que planeia colaborar com médicos e cientistas através de parcerias e redes técnicas existentes na China para recomendar que as autoridades chinesas adoptem medidas para reduzir o risco de doenças respiratórias.

“Enquanto a OMS procura esta informação adicional, recomendamos que as pessoas na China sigam medidas para reduzir o risco de doenças respiratórias, incluindo a vacinação recomendada; manter distância de pessoas doentes; Ficar em casa quando estiver doente; exames e cuidados médicos necessários; uso de máscaras apropriadas; Garantir uma boa ventilação; e lavagem regular das mãos”, observou o comunicado à imprensa. “A OMS continuará a fornecer atualizações.”