Os preços do petróleo caíram para o mínimo de 3 meses devido ao aumento da procura

API mostra grande aumento nos estoques de petróleo bruto dos EUA – Fontes

As estimativas de exportação da OPEP permanecem altas, diz Goldman Sachs

Prolonga o declínio das exportações da China

8 Nov (Reuters) – Os preços do petróleo enfrentaram dificuldades nesta quarta-feira, depois de atingirem mínimas de mais de três meses na sessão anterior, à medida que diminuíam as preocupações com a desaceleração da demanda nos principais consumidores de petróleo do mundo, os Estados Unidos e a China.

Os futuros do petróleo Brent subiram 15 centavos, para US$ 81,76 o barril, às 06h36 GMT, enquanto os futuros do petróleo bruto dos EUA caíram 2 centavos, para US$ 77,35 o barril. Ambos caíram para os níveis mais baixos desde 24 de julho na terça-feira.

“O mercado está claramente despreocupado com o potencial de interrupções no fornecimento no Médio Oriente e, em vez disso, está concentrado em aliviar o equilíbrio”, afirmaram os analistas do ING Bank, Warren Patterson e Eva Manthei, numa nota aos clientes. Condições restritas de fornecimento de óleo.

Os estoques de petróleo bruto dos EUA subiram quase 12 milhões de barris na semana passada, disseram fontes do mercado na noite de terça-feira, citando dados do Instituto de Petróleo dos EUA.

A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) atrasará a divulgação dos dados semanais de inventário até a semana de 13 de novembro.

A produção de petróleo bruto dos EUA aumentará um pouco menos do que o esperado anteriormente este ano, enquanto a demanda diminuirá, informou a EIA na terça-feira.

A EIA espera agora que o consumo total de petróleo no país caia em 300 mil bpd este ano, revertendo a sua previsão anterior de um aumento de 100 mil bpd.

A empresa também prevê que a produção de petróleo bruto da Venezuela aumentará em 200.000 barris por dia (bpd) até o final de 2024 e em média menos de 900.000 bpd com a flexibilização das sanções dos EUA.

Também amenizando as preocupações com a restrição da oferta, os analistas da Goldman Sachs estimaram as exportações líquidas de petróleo por via marítima para os seis países da OPEP que anunciaram cortes de produção cumulativos no valor de 2 milhões de barris por dia (bpd) a partir de Abril de 2023, apenas 0,6 milhões de bpd abaixo dos níveis de Abril.

Dados da China, o maior importador mundial de petróleo bruto, levantaram dúvidas sobre as perspectivas da procura.

As importações de petróleo bruto pela segunda maior economia do mundo registaram um forte crescimento em Outubro, mas as exportações totais de bens e serviços da China contraíram-se a um ritmo mais rápido do que o esperado, aumentando os receios de enfraquecimento da procura global.

A aumentar a pressão sobre os preços do petróleo está uma recuperação modesta dos recentes mínimos do dólar americano (.DXY), que tornou o petróleo mais caro para os detentores de outras moedas.

Apesar dos desafios económicos, incluindo a inflação e as taxas de juro elevadas, o grupo produtor de petróleo OPEP espera que a economia global cresça e impulsione a procura de combustíveis.

Entretanto, espera-se que a China cumpra a sua meta anual de crescimento do PIB este ano, disse o governador do banco central do país na quarta-feira. Pequim estabeleceu uma meta de crescimento económico de 5% este ano.

Reportagem de Stephanie Kelly e Muyu Chu Edição de Sri Navaratnam e Kim Coghill

