A Target está removendo algumas mercadorias LGBTQ das lojas antes do orgulho de junho, após ameaças aos trabalhadores

NOVA YORK (AP) – Antes do mês do Orgulho, a Target está removendo alguns itens de suas lojas e fazendo outras mudanças em suas mercadorias LGBTQ em todo o país após uma reação feroz de alguns clientes, incluindo confrontos violentos com seus funcionários.

“Desde o lançamento da coleção deste ano, enfrentamos ameaças que afetam a segurança e o bem-estar dos membros de nossa equipe durante o trabalho”, disse a Target em comunicado na terça-feira. “Dadas essas circunstâncias voláteis, estamos fazendo mudanças em nossos planos, incluindo a remoção de itens no centro do comportamento de colisão mais significativo”.

A Target se recusou a dizer quais itens estava removendo, mas o que mais chamou a atenção foram as roupas de banho femininas “amigáveis”, que permitem que pessoas trans sem atividades de afirmação de gênero cubram suas partes íntimas. Projetado por Ricochete A empresa com sede em Londres, que projeta e vende roupas e acessórios LGBTQ com origens ocultistas e satânicas, criou uma reação negativa.

Os produtos Bright estão à venda desde o início de maio. O Mês do Orgulho acontece em junho.

A Target confirmou que transferiu suas mercadorias do Pride da frente para os fundos das lojas em algumas lojas do sul após confrontos e reações adversas dos compradores nessas áreas.

A coleção do mês do orgulho da Target foi objeto de vários vídeos enganosos Nas últimas semanas, os usuários de mídia social alegaram falsamente que o varejista estava vendendo maiôs “amigos dos patos” projetados para crianças ou em tamanhos infantis.

As mudanças ocorrem quando a marca de cerveja Bud Light ainda está lutando contra uma reação de clientes irritados com seus esforços para expandir sua base de clientes. Em parceria com o influenciador transgênero Dylan Mulvaney. A empresa controladora da Bud Light disse que triplicará seus esforços de marketing Está passando nos EUA neste verão, enquanto a marca tenta recuperar as vendas perdidas depois de fazer parceria com influenciadores transgêneros.

A Target e outros varejistas, incluindo Walmart e H&M, vêm expandindo seus displays LGBTQ para celebrar o mês do Orgulho por cerca de uma década. Questões transgênero este ano – incluindo cuidados de saúde com afirmação de gênero e participação em esportes – foram um tópico divisivo nas legislaturas estaduais e se transformaram em reação.

