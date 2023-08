Chuva de meteoros Perseidas iluminará o céu noturno

3 horas antes

Os observadores do céu esperam condições claras durante esta noite para testemunhar a chuva de meteoros Perseidas

Os astrônomos terão uma surpresa no sábado à noite, quando a chuva de meteoros Perseidas iluminar o céu.

Quando os detritos do Cometa 109P/Swift-Tuttle colidem com a atmosfera da Terra e queimam, o evento traz dezenas de meteoros por hora.

Este ano, o pico do evento está previsto para a noite de 12 de agosto, até a madrugada de 13 de agosto.

O espetáculo ocorre na mesma época todos os anos, em julho e agosto, e pode ser visto em todo o mundo – embora se acredite que seja mais claro no hemisfério norte.

De acordo com Billy Payne, da BBC Weather, o centro e o leste da Inglaterra podem esperar períodos claros muito longos durante a noite e devem ter melhores condições de visualização.

“No entanto, se você estiver em Midlands, centro-sul da Inglaterra, East Anglia e no sudeste, pode esperar mais nuvens nas primeiras horas”, disse ele.

“Alguns períodos claros são possíveis em todo o Reino Unido, mas partes do oeste da Grã-Bretanha, particularmente as costas e montanhas, terão condições nubladas devido aos ventos do sudoeste”.