Samsung Galaxy S24 Ultra 56% corpo resistente, armadura Gorilla Glass

A Samsung lançará seus novos smartphones carro-chefe em menos de um mês. A maioria das principais especificações dos próximos telefones da empresa vazaram nos últimos meses. Agora, mais alguns detalhes sobre a série Galaxy S24 foram revelados, incluindo seu design robusto.

O Galaxy S24 Ultra tem uma moldura 56% mais resistente e Gorilla Glass Armor

O Galaxy S24 Ultra terá um design mais resistente, graças à sua moldura de titânio e uma nova versão do Gorilla Glass. De acordo com Informante Ahmed Quader, o Galaxy S24 Ultra contará com uma estrutura de titânio que torna o corpo do telefone 56% mais forte do que o Armor Aluminum usado no Galaxy S22 Ultra e Galaxy S23 Ultra. O Galaxy S24 básico e o Galaxy S24 + não terão esse recurso.

O próximo telefone carro-chefe da Samsung também contará com Gorilla Glass Armor para proteção de tela. É mais recente do que o Gorilla Glass Victus 2 usado no Galaxy S23 Ultra. A tela Dynamic AMOLED 2x do Galaxy S24 Ultra tem brilho máximo de 2.600 nits. A maioria dos países ao redor do mundo terá o processador Snapdragon 8 Gen 3. Diz-se também que a Samsung está usando um sistema de resfriamento com câmara de vapor maior que mantém o chip 1,9 vezes mais frio que seu antecessor.

Especificações da câmera Galaxy S24 Ultra

O Galaxy S24 Ultra possui uma câmera primária de 200 MP, uma câmera ultralarga de 12 MP, uma câmera telefoto de 50 MP com zoom ótico 5x (zoom de qualidade ótica 10x no recorte do sensor) e uma câmera telefoto de 10 MP com zoom ótico 3x. O telefone também possui uma câmera frontal de 12MP, assim como seu antecessor. Possui RAM LPDDR5X, bateria de 5.000mAh e carregamento rápido com fio de 25W. É compatível com carregamento rápido de 45W.