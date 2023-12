Moody’s reduz perspectiva de crédito da China para negativa, citando baixo crescimento e riscos de ativos

[1/2] A bandeira nacional chinesa hasteada na sede de um banco comercial na Finance Street, perto da sede do Banco Popular da China, o banco central da China, no centro de Pequim, em 24 de novembro de 2014. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Foto de arquivo Obtenha direitos de licença

5 Dez (Reuters) – A Moody’s reduziu sua perspectiva para os ratings da dívida pública da China para estável nesta terça-feira, citando riscos para o crescimento econômico no médio prazo e uma grande correção no setor mais amplo de ativos do país.

A descida reflecte a evidência crescente de que as autoridades precisam de fornecer financiamento aos governos locais endividados e às empresas estatais, o que representa riscos mais amplos para a força financeira, económica e institucional da China, afirmou a Moody’s num relatório.

“A mudança estrutural também reflecte riscos aumentados relacionados com o crescimento económico estrutural e persistentemente baixo a médio prazo e a contracção contínua do sector imobiliário”, disse a Moody’s.

A medida da Moody’s é a primeira mudança na sua perspectiva para a China, tendo reduzido a sua classificação para A1 em 2017, citando expectativas de desaceleração do crescimento e aumento da dívida.

Durante a tampa Confirmado As estimativas do emissor de moeda local e estrangeira de longo prazo A1 da China na terça-feira esperam que o crescimento anual do PIB do país seja em média 4,0% em 2024 e 2025 e 3,8% de 2026 a 2030.

A maioria dos analistas acredita que a economia está no bom caminho para cumprir a meta de crescimento anual do governo de 5% este ano, mas o desempenho tem sido muito desigual.

A segunda maior economia do mundo está a lutar para montar uma forte recuperação pós-Covid, à medida que o agravamento da crise no mercado imobiliário, os riscos da dívida dos governos locais, o crescimento global mais lento e as tensões geopolíticas travam o dinamismo. Uma série de medidas de apoio político revelou-se apenas modestamente benéfica, pressionando as autoridades para implementarem mais estímulos.

De acordo com os dados mais recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI), a dívida do governo local atingirá 92 biliões de yuans (12,6 biliões de dólares) ou 76% da produção económica da China em 2022, acima dos 62,2% em 2019.

Depois de pesados ​​investimentos em infra-estruturas, receitas provenientes da venda de terrenos e aumento dos gastos para combater a COVID-19, dizem os economistas, os municípios endividados representam agora um grande risco para a economia.

O Ministério das Finanças da China disse estar desapontado com o rebaixamento da Moody’s e disse que a economia manterá sua recuperação em uma tendência positiva. Ele também disse que os riscos de propriedade e do governo local são administráveis.

As preocupações da Moody’s sobre as perspectivas de crescimento económico, estabilidade financeira e outros aspectos da China são injustificadas, afirmou o ministério.

Em Outubro, a China revelou planos para emitir 1 bilião de yuans (139,84 mil milhões de dólares) em títulos soberanos até ao final do ano, elevando a sua meta de défice orçamental para 2023 para 3,8% do produto interno bruto (PIB). 3% do original.

O banco central também injectou mais dinheiro na economia nos últimos meses, prometendo manter o apoio político através da implementação de cortes modestos nas taxas de juro.

Reportagem de Gnaneshwar Rajan em Bangalore e Kevin Yao em Pequim; Edição de Tom Hoke e Kim Coghill

