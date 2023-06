Pelo menos 20 tiros, 1 morto na Rota 83 perto de Honeysuckle Rose Lane no tiroteio de Willowbrook: Tri-State Fire Protection District

Willowbrook, Illinois. (WLS) — Pelo menos 20 pessoas foram baleadas e uma morreu no subúrbio de Willowbrook, no sul, na manhã de domingo, disseram os bombeiros.

O tiroteio aconteceu por volta das 12h30 na Rota 83, perto de Honeysuckle Rose Lane, disse o chefe do batalhão Joe Ostrander, do Distrito de Proteção contra Incêndios dos Três Estados. Testemunhas disseram que um grande grupo se reuniu em um estacionamento para as comemorações de 16 de junho e ficou violento.

Pelo menos 10 pessoas foram baleadas, disseram os bombeiros.

Um funcionário do Gabinete do Xerife do Condado de DuPage disse que 20 pessoas foram baleadas e uma pessoa morreu na manhã de domingo.

“Era para ser uma comemoração de 16 de junho, começamos a ouvir tiros, então descemos até eles pararem. Eles continuaram andando. Depois disso, nós realmente nos dispersamos”, disse a testemunha Marcia Avery.

Dois dos baleados estão em estado crítico, enquanto outros têm o que os bombeiros chamam de “ferimentos de raspão”.

“Estávamos todos lá fora, e a próxima coisa que você sabe, os tiros continuaram; todo mundo estava correndo, era o caos”, disse outra testemunha.

As vítimas foram levadas para hospitais nos condados de DuPage, Cook e Will.

“Vi que eles colocaram policiais em todas as entradas; acabei de chegar em casa. Agora eles isolaram todo o local”, disse a testemunha Kiria.

Uma presença maciça da polícia esteve no local por volta das 6h30 e destroços foram vistos cobrindo o chão após o incidente.

“Só ouvimos tiros; no começo era apenas um, mas depois foi um monte de tiros. Então começamos a correr como ‘Yo’. Eu vi meu amigo e corremos como loucos”, disse a testemunha Javier Shaikh.

O escritório do xerife está pedindo a qualquer pessoa com informações que ligue para 630-407-2400.